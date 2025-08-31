Las Reservas de la Biosfera de Anaga y Fuerteventura se hermanan

Las Reservas de la Biosfera del Macizo de Anaga, de Tenerife, y la de Fuerteventura se hermanarán en el transcurso del Festival Anaga Biofest, un evento que nació hace cuatro años con la intención de visibilizar un modelo de turismo regenerativo, en equilibrio con el entorno medioambiental y sociocultural, que retorne en un impacto positivo en el territorio.

Los próximos 6 y 7 de septiembre el festival aterriza en la isla majorera, dentro de los actos de su quinta edición, con un amplio programa de actividades vinculadas a la identidad cultural y natural de Fuerteventura.

«Esta propuesta de festival es mucho más que un evento. Es un proyecto que tiende puentes, hermana territorios y genera sinergias entre ellos. El Biofest propone un fin de semana de inmersión etnográfica en la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Un viaje sensorial diseñado de forma muy artesanal para conocer de primera mano el proceso de las apañadas de cabras y la avifauna que alberga este territorio, contando con la participación de agentes locales de las Reservas de la Biosfera del Macizo de Anaga y de Fuerteventura», apuntan desde la Reserva tinerfeña.

Entre las actividades a compartir destaca la celebración de una apañada, declarada por el Gobierno de Canarias el pasado febrero Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, que permitirá a los asistentes conocer de primera mano esta tradición milenaria.

Imagen de una apañada en el Llano del Sombrero, en Ajuy. | LP/DLP

Las apañadas de ganado de Fuerteventura constituyen una práctica ganadera tradicional de origen ancestral que se remonta a la época aborigen y consiste en la captura colectiva del ganado salvaje o guanil, mayoritariamente caprino, que pastorean libremente con el objetivo de reunirlos en gambuesas (corrales de piedra) para su identificación, marcaje y posterior distribución.

Tarabilla

El programa del Anaga Biofest también recoge una ruta ornitológica por el barranco de Río Cabras, con especial atención a localizar a la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), una especie endémica que solo habita en esta isla.

Los participantes también podrán conocer la última tenería activa de Canarias, ubicada en Pájara, Monumento Natural de las cuevas de Ajuy y a la finca ecológica Verde Aurora, entre otros. n