Braulio celebra sus 80 años con un concierto gratuito en Fuerteventura
El artista más internacional de Canarias protagoniza un espectáculo irrepetible el 13 de septiembre para conmemorar ocho décadas de vida y más de 50 años de carrera
Braulio García, el cantautor más internacional de Canarias, cumple 80 años y lo festeja con lo que mejor sabe hacer: compartiendo su música con el público. El próximo 13 de septiembre a las 21:00 horas, el artista ofrecerá un concierto gratuito en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. El espectáculo, titulado “Braulio. 8 Décadas”, será una noche de emociones, recuerdos y celebración por una trayectoria artística que supera el medio siglo.
Con más de cinco décadas de carrera, Braulio ha sido uno de los grandes embajadores culturales de Canarias, llevando sus letras y su voz por escenarios de toda España, América Latina y Estados Unidos. Su estilo, íntimo y directo, ha calado hondo en distintas generaciones gracias a canciones como “En la cárcel de tu piel”, “Tenerife” o “Sobran las palabras”, que aún hoy siguen emocionando.
“Braulio. 8 Décadas” está concebido como un homenaje artístico y personal, en el que el cantautor repasará sus grandes éxitos acompañado de músicos y colaboradores que han sido parte de su camino. El concierto está pensado para que el público pueda cantar, emocionarse y, sobre todo, reconectar con el poder evocador de la música.
Un símbolo de la identidad canaria
El evento también representa una oportunidad para reivindicar el papel de Braulio como referente de la identidad canaria, no solo en lo musical, sino como narrador de las emociones del pueblo canario. Su obra ha sabido conjugar el sentir popular con una proyección internacional que lo ha llevado a conquistar países como Venezuela, Colombia, México o EE.UU., donde ha sido muy querido por la diáspora canaria.
