David Alberto: «El alcalde gestionó la antena a espaldas de los vecinos»

Antigua se ha visto envuelta en polémica sobre la ubicación de una torre de telecomunicaciones.

Se trata de un tema que mantiene consternado al pueblo de Antigua. Ya vimos como el fin de semana pasado volvieron a salir a las calles para manifestarse en contra de dicha torre. Personalmente, es un tema que me preocupa bastante como concejal y como vecino del municipio. Sobre todo, me parece preocupante que el alcalde haya tomado la decisión unilateral de sentarse a negociar con la empresa la ubicación de la antena sin tener en consideración al resto del equipo de Gobierno, y mucho menos a su pueblo. En mi caso, me enteré de esta actuación en el mes de junio, cuando apareció en mi aplicación portafirmas un requerimiento por falta de documentación a una comunicación previa para la instalación de una torre de telecomunicaciones. A partir de ahí me voy informado de la envergadura de la torre que pretenden instalar, localizada en una parcela privada de suelo incluido en un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), a 50 escasos metros de las viviendas.

¿Quiere decir que se ha visto en la necesidad como concejal de Urbanismo de actuar en contra de los mandatos de la alcaldía para defender a los vecinos?.

Me he visto en la necesidad de buscar soluciones alternativas que no afecten al pueblo. Como concejal de Urbanismo preparé varias providencias dirigidas al departamentos técnico y jurídico, para estudiar la posibilidad de aplicar una moratoria hasta que nuestra ordenanza municipal esté definitivamente aprobada. Al mismo tiempo, solicité la elaboración de los pliegos técnicos y administrativos para avanzar en dicha ordenanza. Además, me puse en contacto con el área de Patrimonio del Cabildo insular para confirmar si dicha obra afectaba al BIC del Molino de Antigua. Dos días después nos confirman que la torre quedaría fuera del entorno protegido. Por otra parte, como vecino, me he sumado a la protesta ciudadana y a las congregaciones en señal de protesta en la Plaza del Queso. Aprovecho para reconocer y agradecer la gran labor de los vecinos y vecinas en este sentido. Desde el primer momento, han salido a la calle de forma pacífica para mostrar su rechazo. Su esfuerzo y su constancia en las manifestaciones tanto en Puerto del Rosario como en Antigua son un ejemplo de compromiso comunitario.

Una duda. El alcalde Matías Peña gobierna con su partido, Coalición Canaria, en el Cabildo. ¿Ha contado con el apoyo de su formación política?

Absolutamente. Una vez conocida la situación, me dirigí tanto al secretario insular, como al secretario nacional, Mario Cabrera y Fernando Clavijo, respectivamente, para trasladarles la situación, con el fin de que se pusieran en contacto con la empresa y poder buscar y valorar otras alternativas de ubicación más retiradas de las viviendas. El logro de AM-CC fue que el 13 de agosto se celebró la primera reunión entre la empresa Tótem, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias para buscar una alternativa a la actual ubicación de la torre. Tras meses de gestiones fallidas con el alcalde y los departamentos técnico y jurídico, hemos conseguido que la empresa se siente a dialogar con las instituciones para encontrar un emplazamiento que garantice la cobertura necesaria, pero alejado de las viviendas.

Se les ha criticado por actuar como Gobierno y como oposición en el Ayuntamiento de Antigua.

Nuestra formación política forma parte de un Gobierno municipal compuesto por cinco formaciones políticas diferentes. En algunas cuestiones pensamos diferente y votamos en consecuencia. Lo que no vamos hacer desde CC es aplaudir las decisiones que el alcalde toma de forma unilateral, sin consenso y a espaldas del resto del grupo de Gobierno, como ha ocurrido con la ubicación de la torre. Tanto mis compañeros como yo, consideramos que esa no es la forma de gobernar ni de hacer política y no lo vamos a permitir. Estamos aquí porque nos ha elegido la población de Antigua, debemos escuchar y dar respuesta a sus demandas, para eso lo primero es ir de frente y tener transparencia, y no al revés. Realmente es sencillo, avalamos todo aquello que consideramos que es beneficioso para el municipio, y lo que no, no.

¿ Habrá ceses de concejales ?

El propio alcalde ya ha confirmado que no va a cesar a nadie, y que si hay nueve concejales para presentar la censura que lo hagan. En Antigua se habla mucho de política, pero si el alcalde tiene claro que no va a cesar a nadie, yo también tengo claro que no me voy a ir del Gobierno. Entré por un decreto de la Alcaldía y saldré o porque se acaba la legislatura o por otro decreto del alcalde. El objetivo de AM-CC nunca será desestabilizar las instituciones, sino trabajar por mejorarlas. Por tanto, seguiremos trabajando por los intereses del municipio, gestionando sin buscar populismo, fotos ni notas de prensa, esa no es mi preocupación ni obsesión, mis objetivos son otros.

¿Qué avances destacaría en estos dos años de gestión?

El desbloqueo de suelo para infraestructuras ha sido clave, así como también los trámites para llevar a cabo modificaciones del Plan General que nos permitirá avanzar en proyectos. También en materia sanitaria han habido grandes avances. Se ha reforzado el Centro de Salud de Antigua, duplicando médicos y servicios, y se ha conseguido incluir en los presupuestos una partida para urgencias 24 horas. En limpieza, parques infantiles y policía local también hemos dado pasos importantes, aunque todavía queda camino por recorrer. En materia de seguridad, quisiera añadir que hemos solicitado el refuerzo de la Policía Canaria y defendemos la necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Local, que cuenta con siete agentes menos que hace 15 años, a pesar de haber duplicado la población del municipio. No obstante, tanto en limpieza, como en parques infantiles, policía local o la ampliación de personal de la oficina técnica, aún quedan pasos importantes por dar y muchas cuestiones que mejorar. La zona de Costa Antigua y El Castillo también requiere de un impulso mayúsculo, no solo en el aspecto turístico, sino pensando en sus más de 8.000 residentes. Estos núcleos poblacionales necesitan ir consolidándose como pueblo, para lo que son esenciales infraestructuras y mejora de las zonas comunes. En ir dando solución a todo eso estaremos enfocados el resto de la legislatura.

¿Por sus palabras, se observa que su relación con el alcalde no es buena?

Mi relación personal con el alcalde es la justa, pero no vine a la política a hacer amigos ni quedar bien. Inicié esta nueva etapa dentro del Ayuntamiento de Antigua con el principal objetivo de trabajar desde estas Concejalías para conseguir un municipio mejor de lo que me lo encontré, al menos, en cuanto a mis áreas se refiere y la de las compañeras. Estoy contento personalmente con el trabajo que se ha hecho desde las concejalías que estamos gestionando desde CC. Como bien sabe, entré una semana después al Gobierno porque el alcalde se resistía a delegarme las Concejalías de Urbanismo, Planeamiento e Infraestructuras. Para mí, ha sido una legislatura marcada por la deslealtad institucional del alcalde, escasa de reuniones y de la falta de diálogo dentro del grupo de Gobierno.