Fuerteventura se prepara para celebrar la fiesta de su patrona

Fuerteventura se prepara para acoger los actos en honor a la Virgen de La Peña, patrona de los majoreros. Las fiestas se celebran en el poblado de Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria, durante los próximos días del 18 al 21 de diciembre. La pequeña de ermita de Río Palmas acogió la presentación del programa donde destacan actividades dedicadas a la devoción, la gastronomía y la tradición majorera.

Al acto de presentación asistieron la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña; el consejero insular de Cultura, Rayco León; la pregonera, Inma de Armas; el edil José Cerdeña y el sacerdote Aday García en representación del Obispado de la Diócesis de Canarias.

La presidenta insular, Lola García, resaltó que en septiembre «llega con una de las fiestas más esperadas por las personas que vivimos en la Isla. Las fiestas de nuestra patrona representa la esencia del pueblo de Fuerteventura: tradición, cultura y convivencia». Además, García destacó la variada programación, que se dirige a personas de todas las edades, «con el objetivo de que todos los caminos de Fuerteventura conduzcan a la Iglesia de Nuestra Señora de La Peña»..

La pregonera, la historiadora Inma de Armas, expresó el honor que supone ser la pregonera de este año y adelantó que «ofreceré una mirada sobre la historia que une a toda la Isla, de norte a sur y de este a oeste».

León señaló: Se presentan unas jornadas de encuentro en torno a la patrona, con una programación intensa en la que habrá desde actividades infantiles, música, deporte, gastronomía, la parte tradicional con romería y encuentros folclóricos, además de diferentes cuestiones patrimoniales».

Por último, el alcalde apuntó que «ya está todo preparado para que el municipio reciba con los brazos abiertos a las personas que acuden a las fiestas, esperando se celebre con tranquilidad».