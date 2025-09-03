El Gobierno licita por 12,8 millones la edificación de 75 casas sociales en Puerto del Rosario

Puerto del Rosario podría disponer en un futuro inmediato 99 viviendas sociales. A los 75 inmuebles anunciados por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) se suma otro proyecto de 24 viviendas protegidas. Además, actualmente se estudia una promoción de 140 viviendas adicionales. Desde el Consistorio capitalino se celebra la nueva licitación anunciada por el Gobierno de Canarias, a través del Icavi para la construcción de 75 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio.

Se trata de una actuación que, en su primer proceso, quedó desierta y que ahora se retoma con una inversión de 12.825.473,96 euros. Esta cantidad será financiada con fondos europeos Next Generation, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, con la aportación de suelo por parte del Ayuntamiento capitalino.

El proyecto se divide en dos lotes: en la parcela Don Quijote, situada entre las calles Don Quijote, Dulcinea y Sorolla, se levantarán 47 viviendas con sus plazas de garaje, mientras que en la parcela Bernegal, ubicada entre las calles Bernegal, El Alpende y Tabajoste, se ejecutarán 28 viviendas y también sus aparcamientos.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, subrayó que «esta nueva licitación no solo demuestra la voluntad firme de dar respuesta a una de las mayores demandas de nuestros vecinos y vecinas, sino también el compromiso de las administraciones para que esta vez las obras puedan salir adelante». Además, añadió que «estas 75 viviendas son un paso firme hacia el bienestar y la inclusión de quienes más lo necesitan».

Por su parte, la concejala de Vivienda, Toñi Fernández, destacó que con esta licitación «volvemos a situar a Puerto del Rosario en el centro de las políticas públicas de vivienda en Canarias. Estamos hablando de una inversión sin precedentes en la capital».

Asimismo, Fernández agregó que «nuestro compromiso es seguir ampliando el parque público de vivienda, porque sabemos que garantizar este derecho es la base para construir una ciudad con mayor igualdad y cohesión social. Y este proyecto, junto a los que ya están en marcha en Rosa Vila o los que se estudian en la calle Cisneros, refuerza esa hoja de ruta»..

Además de estas 75 viviendas, desde el Ayuntamiento se recuerda que continúan en marcha otros proyectos, como las 24 casas previstas en Rosa Vila, así como la evaluación técnica de la edificabilidad en la parcela de la calle Cisneros, que podría suponer la construcción de 140 viviendas adicionales , actualmente en fase de redacción del proyecto.