El Centro de Arte Juan Ismael acoge la exposición 'Invictus' del alemán Klaus Berends
La muestra se podrá visitar desde septiembre hasta enero de 2026 y será la última itinerancia de este proyecto expositivo retrospectivo, comisariado por Alejandro Gopar y producido por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias
El Centro de Arte Juan Ismael (CAJI), en Fuerteventura, inaugura el próximo 10 de septiembre la exposición 'Invictus', del artista alemán Klaus Berends, que se mantendrá desde septiembre hasta enero de 2026 y será la última itinerancia de este proyecto expositivo retrospectivo.
La obra, comisariada por Alejandro Gopar y producida por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, recorre la trayectoria artística del autor desde sus inicios a bordo de un barco carguero hasta su consolidación como creador contemporáneo en Fuerteventura, ha informado este jueves el Cabildo majorero en un comunicado.
"Con una propuesta estética que fusiona física cuántica, jazz y materiales naturales como sal, fieltro o polvo de mármol, Berends invita al espectador a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo, la resistencia silenciosa frente al consumo y la belleza que habita en lo cotidiano", ha explicado.
El papel del arte en la sociedad contemporánea
La muestra se ha expuesto en el Centro de Arte La Regenta y en La Sala de Exposiciones del Cabrera Pinto entre los años 2024 y principios de 2025, y la exhibición en el CAJI será la tercera y última itinerancia de este proyecto expositivo retrospectivo.
El comisario de la muestra ha apuntado que "Invictus plantea preguntas incisivas sobre el papel del arte en la sociedad contemporánea", explorando para ello cómo "el artista inspirado por la filosofía del proceso desafía las normas establecidas y abrazando la improvisación y el azar como herramientas creativas".
"Berends insta a buscar la playa bajo los adoquines, a descubrir la belleza en lo cotidiano en lugar de sucumbir a la tiranía del espectáculo y desafiando al espectador a ir más allá de la superficie y explorar el verdadero significado del arte en una sociedad cada vez más alienada y desconectada", ha explicado Gopar.
Klaus Berends nació en 1958 en Papenburg, Alemania, estudió en el College of Music & Art de HFMK Bremen, y vive en Fuerteventura desde 1986.
Ha expuesto en Alemania, España y Colombia, desarrollando una obra marcada por la conexión con la naturaleza y la memoria.
