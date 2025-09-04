Rastrero devolverá 11.000 euros, que irán a ayuda social

El exconcejal de Vox Miguel Rastrero, ahora integrado en el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, tras abandonar el partido de extrema derecha, ha anunciado la devolución de 11.000 euros de su asignación municipal al Consistorio, correspondientes a fondos destinados al ejercicio de su función. Asimismo, ha comunicado su decisión de renunciar a otros 14.000 euros que le corresponderían hasta el final de su mandato.

Con este gesto, el edil plantea que los recursos que renuncia se orienten de forma directa hacia las áreas de mayor necesidad social. Para ello, propondrá en el próximo pleno una moción específica que garantice que el dinero no quede en el remanente de Tesorería, sino que se destine de manera efectiva a Servicios Sociales, en particular para apoyar a los colectivos más vulnerables del municipio. Una iniciativa que, más allá del impacto económico, lanza un mensaje claro sobre cómo se puede ejercer la política con responsabilidad y sensibilidad social.

Rastrero subrayó que la finalidad de esta medida es «asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes más lo necesitan», destacando que el Ayuntamiento dispone de herramientas legales para orientar los recursos hacia programas de ayuda social.

La propuesta se enmarca dentro de un compromiso personal del concejal por la transparencia en el uso de las asignaciones municipales y por la búsqueda de una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos. La iniciativa será debatida en el próximo pleno del Consistorio capitalino.

De Vox al PP

Miguel Rastrero, piloto de profesión de la compañía Iberia, se presentó en las pasadas elecciones locales de 2023 por Vox como cabeza de lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Fue el único candidato de la formación ultraderechista que logró un acta en la isla de Fuerteventura.

Sin embargo, las desavenencias con la dirección regional le empujaron a abandonar el partido de Santiago Abascal el pasado febrero, aunque no renunció al acta y se integró en el Grupo Mixto. El pasado abril formalizó su ingreso en el Partido Popular (PP).