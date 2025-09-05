David Bustamante actuará el domingo en las fiestas patronales

David Bustamante actuará en el marco de las fiestas de Antigua el domingo 7 de septiembre a partir de las 22.00 horas en el escenario principal instalado en el pueblo de Antigua. El concierto es gratuito y forma parte del broche de oro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de La Antigua.

El cantante cántabro desgranará sobre el escenario un repertorio de canciones de su último disco titulado Inédito, que define a la perfección el cambio de rumbo que toma su carrera: firma todas las canciones que componen este trabajo, la mayor parte de ellas en solitario, y reparte a la par entre sus hombros como nunca sus labores como autor e intérprete.

El sábado el turno será para el grupo Los Salvapantallas a las 23.00 horas donde interpretará canciones del Tour 25 años.