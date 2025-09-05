Antigua
David Bustamante actuará el domingo en las fiestas patronales
Mañana será la banda Los Salvapantallas la que suba al escenario con su ‘Tour 25 años’
M. R. P.
David Bustamante actuará en el marco de las fiestas de Antigua el domingo 7 de septiembre a partir de las 22.00 horas en el escenario principal instalado en el pueblo de Antigua. El concierto es gratuito y forma parte del broche de oro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de La Antigua.
El cantante cántabro desgranará sobre el escenario un repertorio de canciones de su último disco titulado Inédito, que define a la perfección el cambio de rumbo que toma su carrera: firma todas las canciones que componen este trabajo, la mayor parte de ellas en solitario, y reparte a la par entre sus hombros como nunca sus labores como autor e intérprete.
El sábado el turno será para el grupo Los Salvapantallas a las 23.00 horas donde interpretará canciones del Tour 25 años.
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
- Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario
- Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
- Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora
- Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
- La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal
- La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico
- El 'colmo de la guerra de hamacas' en Canarias: turistas duermen en tumbonas para no perder sitio en la piscina