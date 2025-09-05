Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Bustamante actuará el domingo en las fiestas patronales

Mañana será la banda Los Salvapantallas la que suba al escenario con su ‘Tour 25 años’

El cantante cántabro David Bustamante.

David Bustamante actuará en el marco de las fiestas de Antigua el domingo 7 de septiembre a partir de las 22.00 horas en el escenario principal instalado en el pueblo de Antigua. El concierto es gratuito y forma parte del broche de oro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de La Antigua.

El cantante cántabro desgranará sobre el escenario un repertorio de canciones de su último disco titulado Inédito, que define a la perfección el cambio de rumbo que toma su carrera: firma todas las canciones que componen este trabajo, la mayor parte de ellas en solitario, y reparte a la par entre sus hombros como nunca sus labores como autor e intérprete.

El sábado el turno será para el grupo Los Salvapantallas a las 23.00 horas donde interpretará canciones del Tour 25 años.

