Una iniciativa busca rescatar el nombre de Puerto Cabras

Han pasado casi siete décadas desde que el nombre de Puerto Cabras fue oficialmente sustituido por el de Puerto del Rosario. Sin embargo, en los callejones del recuerdo y en las conversaciones de los más mayores e incluso de jóvenes amantes de su historia, el antiguo nombre resuena con fuerza. Hoy, esa nostalgia se transforma en acción: la Asociación Patrimonial El Efequén ha lanzado una iniciativa popular para recuperar el nombre original de la capital majorera.

El citado colectivo ha convocado un llamamiento público para el próximo 11 de septiembre a las 19.30 horas en el local de la Asociación de Vecinos La Molina de la Charca. Allí se expondrá el objetivo de la convocatoria y se planteará la posibilidad que las instituciones públicas, principalmente el Ayuntamiento de Puerto del Rosario realice una consulta popular para que sean los propios vecinos quienes decidan por recuperar el antiguo nombre de la capital o continuar con el actual.

«Puerto Cabras representa nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad. No es solo nostalgia, es memoria viva», afirmó uno de los miembros de El Efequén a este periódico.

En idénticos términos se han expresado varios historiadores , vecinos y jóvenes que creen necesario abrir el debate sobre la posibilidad de restaurar el nombre original. «El debate va a posibilitar revivir el interés por la historia local, por las tradiciones y por el valor de los nombres como contenedores de memoria», señaló a este periódico un estudioso de la historia majorera.

El debate se abre en un momento donde se critica la desaparición de los vestigios de la antigua capital insular

El Efequen destaca en su convocatoria ciudadana que «queremos hacerle partícipe de una campaña que empieza ahora su andadura y que tiene por objetivo la recuperación del nombre original de la capital de la isla de Fuerteventura y su municipio, Puerto de Cabras, que fue sustituido en 1955 con lastimosos argumentos y donde la ciudadanía de entonces no tuvo la oportunidad de expresarse y opinar». Además, añaden que «en esta reunión, a la que podrá asistir cualquier persona residente en nuestra isla, se debatirán y adoptarán las estrategias y futuros pasos que culminen con la recuperación del antiguo nombre del municipio capitalino».

Cambio de nombre en 1956

El acuerdo plenario para el cambio de nombre fue acordado por unanimidad en el Ayuntamiento de Puerto Cabras, siendo entonces alcalde Miguel Velázquez Curbelo, se produjo en abril de 1955 , aunque no fue aprobada la nominación de forma definitiva por el Consejo de Ministro hasta el 16 de marzo de 1956.

Ya en el año 2006 se puso en marcha otra iniciativa que pretendía el cambio de nombre, pero finalmente no prosperó. Ahora se abre un debate sobre Puerto Cabras cuando ha desaparecido todo vestigio de la antigua capital de la isla de Fuerteventura.