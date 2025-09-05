Wizz Air alcanza cifras récord en España con 10 millones de asientos y refuerza su presencia en Canarias

La aerolínea Wizz Air ha anunciado una expansión sin precedentes en España, con una previsión de 10 millones de asientos disponibles durante 2025. Esta cifra histórica refleja la consolidación de la compañía en el país, donde ha reforzado no solo su red de conexiones europeas, sino también su compromiso con la conectividad del Archipiélago Canario, un mercado clave para su crecimiento.

En el caso de Canarias, Wizz Air ha incrementado de forma notable su operativa. Actualmente opera desde tres aeropuertos del archipiélago —Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura— con 15 rutas activas que enlazan con 10 destinos europeos. Para 2025, la compañía superará el millón de asientos ofertados desde y hacia las islas, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior.

Desde su llegada a las islas, la aerolínea ha transportado a más de 3,5 millones de pasajeros, contribuyendo activamente a la movilidad y el turismo intercontinental de bajo coste.

Más rutas, más destinos: conectividad total desde España

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Wizz Air ha planificado la incorporación de 35 nuevas rutas que conectarán 16 aeropuertos españoles con distintas ciudades europeas. Este refuerzo estratégico incluye conexiones clave entre Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla con Londres Luton, uno de los hubs principales de la aerolínea.

Además, la expansión contempla la inauguración de nuevos destinos como Gdansk (Polonia) y Skopie (Macedonia del Norte), lo que diversifica aún más la oferta para los pasajeros españoles y amplía el abanico de opciones para los viajeros interesados en explorar rincones menos habituales de Europa.