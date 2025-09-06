El aumento de la producción de agua levanta la emergencia hídrica

El Consejo Insular de Aguas (CIA) han levantado la situación de emergencia hídrica, situación que fue declarada el 2 de septiembre. La justificación a esta decisión se localiza en que el nivel de producción ha aumentado en más de un 66% y que se han culminado más del 60 por ciento de las obras de emergencia, lo que ha permitido mayor producción y almacenamiento de agua en la Isla.

La presidenta insular, Lola García; el consejero de Aguas, Adargoma Hernández; el gerente del CIAF, Domingo Montañez, y el gerente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), Francisco Javier Hormiga, confirmaron ayer que «Fuerteventura ha dejado de estar en emergencia hídrica desde el pasado 2 de septiembre, tras años de esfuerzo e inversión». Estuvieron presentes, asimismo, los consejeros socialistas Marlene Figueroa, Carlos Rodríguez y Víctor Alonso, entre otros.

Fuerteventura ha vivido una situación insostenible, con cortes prolongados, una producción insuficiente, redes deterioradas y depósitos limitados. «Esto obligó a mantener la situación de emergencia hídrica, declarada por primera vez en 2020», señalan desde el Cabildo. Además, añaden que «frente a este contexto, el Cabildo, a través de la Consejería de Infraestructuras, CAAF y CIA planificaron una estrategia de obras e inversiones que ha permitido mejorar, la situación desde 2023. Unas actuaciones que han hecho que, actualmente, se produzca y almacene más agua que nunca en la historia de Fuerteventura».

Tras el análisis de los informes técnicos del CAAF, el Consejo Insular de Aguas ha propuesto no prorrogar la emergencia hídrica en Fuerteventura.

La ampliación de las desaladoras ha permitido alcanzar la producción de 50.000 metros cúbicos diarios

De las obras de emergencia previstas, «se han finalizado más del 60%, esperando culminar el resto el próximo 2026», explicó la presidenta , Lola García, quien destacó «la inversión histórica de más de 60 millones de euros para hacerlo posible». También, añadió que «todo este esfuerzo, ha permitido, además, reducir en más de un 80% los cortes de agua en todo el territorio insular, aunque no estaremos satisfechos hasta mejorar la situación de forma definitiva».

El consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, destacó que se han llevado a cabo grandes avances como la ampliación de las desaladoras de Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, que «han permitido alcanzar la producción récord de casi 50.000 metros cúbicos diarios, lo que supone un incremento de un 66% con respecto a lo que se producía en 2023».

Hernández desgranó algunas de las obras nuevas que se han realizado para garantizar el suministro: «Se han construido nuevos depósitos, más modernos, en La Herradura, Tamaragua y Guerime, permitiendo un incremento del almacenamiento en un 40%».