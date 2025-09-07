Hay agua desalada: unos 2.500 metros cúbicos cada día

Fuerteventura contará a finales de mes con una nueva desaladora que dispone de una capacidad de producción de 2.500 m³ diarios de agua para incrementar los recursos hídricos disponibles para riego agrícola. Se beneficiarán 289 regantes que cultivan 152 hectáreas.

Ubicada en la Estación Desaladora de Aguas de Mar (EDAM) de Gran Tarajal, esta instalación, desarrollada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y referente de eficiencia energética en desalación, ha supuesto una inversión de en torno a 1,6 millones de euros, dentro de un plan del Gobierno de Canarias para dotar a las islas de diez instalaciones por un importe total de 13,4 millones de euros.

La nueva infraestructura hídrica es financiada con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y con fondos propios del Ejecutivo regional, así como una aportación de 70.000 euros por parte del Cabildo majorero para sufragar actuaciones de instalación, la nueva planta de Gran Tarajal contribuirá a incrementar para uso agrícola en la isla, a tiempo que se ejecutan mejoras y ampliaciones de la infraestructura de riego.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias Narvay Quintero, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, realizaron ayer una visita para comprobar la marcha de la instalación.

Durante el recorrido les acompañaron la alcaldesa de Tuineje, Candi Umpiérrez, el director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso; el consejero insular de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos, Adargoma Hernández, y el gerente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), Francisco Hormiga.

El consejero Narvay Quintero señaló que «la nueva desaladora se complementará con las obras de mejora de la red del centro-sur de la isla para dar respuesta a las necesidades de los agricultores y agricultoras de Fuerteventura ante la escasez de recursos hídricos». En este sentido Quintero añadió que «por segundo año consecutivo el Ejecutivo canario ha concedido una ayuda extraordinaria para paliar los efectos de la sequía en todo el Archipiélago que junto a la medida del año pasado suma 7,9 millones de euros dirigidos a respaldar de manera inmediata a más de 3.000 productores y productoras perjudicados por esta situación».

Por su parte, la presidenta insular, Lola García resaltó que «desde el Cabildo planificamos y damos celeridad a los proyectos que vienen a mejorar el agua agrícola en Fuerteventura, cumpliendo así con una de las principales demandas de nuestro sector primario».

Estas actuaciones se realizarán para complementar con redes secundarias los trabajos que se ejecutan por convenio entre el Cabildo de Fuerteventura, a través del Consocio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF), y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). «Un proyecto al que damos celeridad absoluta desde el Cabildo, que asciende a más de 13 millones de euros y beneficiará a 289 regantes que cultivan 152 hectáreas», señaló, Lola García.