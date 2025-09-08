Gran Tarajal se disfraza en verano

Aunque el Carnaval de Gran Tarajal tradicionalmente se celebra en febrero o marzo, este año se vivió un adelanto festivo en pleno verano como parte del cierre de la Semana de la Juventud, que conmemoró sus 50 años de historia. La avenida y el recinto ferial se llenaron de color, música y disfraces, en un ambiente que fusionó el espíritu carnavalero con el entusiasmo juvenil.

Y por si fuera poco, el Carnaval oficial de 2026 también promete emociones fuertes: se celebrará del 6 al 16 de marzo bajo la alegoría ‘El mundo de la televisión’, con eventos como el Pasacalle Infantil, la Gala Drag, el Gran Coso Carnavalero y el Entierro de la Sardina. Gran Tarajal sabe cómo convertir cualquier momento en una fiesta inolvidable.

Un grupo de jóvenes en el recinto ferial de Gran Tarajal. | LP/DLP

La Semana de la Juventud en Gran Tarajal ha sido una explosión de creatividad, energía y humor que ha transformado el pueblo en un auténtico referente cultural y deportivo en Fuerteventura. Los jóvenes han demostrado una capacidad increíble para organizar actividades que no solo entretienen, sino que también unen a generaciones.

La creatividad y el humor estuvieron presentes en el evento. | LP/DLP.

Un claro ejemplo son las Cholimpiadas, que este año celebraron su undécima edición. Lo que comenzó como una broma entre amigos en 2012 se ha convertido en uno de los eventos más esperados del verano. Participantes disfrazados con pelucas imposibles y cholas como calzado oficial se enfrentan a pruebas tan disparatadas como el lanzamiento de cholas, salto de obstáculos o carrera de resistencia, todo en clave de humor y comunidad.

Además, los dos festivales de música, el Summer Sound Festival y el Orgullo Canario Urban Fes, brillaron con luz propia ante un público entregado.

Las reinas

No puede haber un Carnaval, sea invierno o verano, en que no destaque la creatividad en los diseños. Y así, aparecieron las ‘Reinas de la Tribu’, once amigas del pueblo, las hermanas Marrero: Mayka, Maeba y Jeni, Neli y Laura Padilla, Namibia Hierro, Diana Alfaro, Tania Ojeda, estafanía García y Zule Armas, quienes con su elegancia natural destacaron en el recinto ferial entre una multitud de mascaritas y disfraces de todos los tamaños y colores.