Macaco, una de las atracciones de las fiestas de la Virgen del Rosario

Memorial Ramón Castañeyra, la ofrenda y procesión a Nuestra Señora del Rosario, concierto de Macaco, la Noche Joven, el Talent Show Puerto tiene talento, la Carrera Mosquito Color Fest, el Día del Niño , el Paseo Solidario o el espectáculo de humor Risas en Puerto con Omayra Cazorla y Daniel Calero. Estos son algunos de los actos más importantes que acogerán las fiestas populares de Puerto del Rosario. El pistoletazo de salida será el domingo 21 de septiembre con la lectura del pregón.

El programa se extenderá desde la citada fecha al 11 de octubre con una oferta amplia y variada: torneos deportivos, festivales, conciertos, verbenas y actividades para todos los públicos, incluidos los más pequeños, que contarán con talleres, cine inmersivo y la tradicional fiesta de la espuma.

El alcalde capitalino, David de Vera, junto a la concejal de Festejos, Tacoremi Gutiérrez, así como de Janey Castañeyra, representante del Grupo de Recreación Deportiva Meracas, encargados de pregonar las fiestas este año.

Estas fiestas convivirán con actos tradicionales y propuestas innovadoras, diseñadas para que todos los vecinos y visitantes pueden disfrutar al máximo la celebración. Además, contarán con la colaboración de la Patrulla DiverSex de Altihay LGTBI+ Fuerteventura, la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y las fuerzas y cuerpos de seguridad, garantizando un entorno festivo más seguro y libre de agresiones.

El regidor portuense subrayó que «estas fiestas son mucho más que un calendario de actos, son tradición, sentimiento y participación. Cada año, clubes deportivos, asociaciones y colectivos se vuelcan para hacer posible que Puerto del Rosario viva unas fiestas patronales a la altura de su gente». Además, añadió que «en los últimos años hemos querido consolidar actos recuperados como el Memorial Silvestre de León de pesca de altura, además de seguir apostando por citas tan emblemáticas como las 24 Horas de Baloncesto. Queremos que estas fiestas sean participativas, reflejen las demandas que nos traslada la ciudadanía y se conviertan en un espacio de encuentro para todos los vecinos y vecinas».

Por su parte, la concejala Tacoremi Gutiérrez destacó el trabajo conjunto que ha hecho posible el programa de este año. «El 21 de septiembre arrancamos con el pregón a cargo del Grupo Meracas, un colectivo muy ligado a nuestra historia reciente y que representa el espíritu de unión y convivencia».

En representación del Grupo de Recreación Deportiva Meracas, Janey Castañeyra puso en valor la oportunidad de abrir las fiestas con un mensaje que une deporte, memoria y convivencia, «nuestra intención es hacer un pregón que combine emoción, diversión y también reivindicación. Queremos invitar a toda nuestra gente del 24 Horas, que ya suma cuatro generaciones y una quinta que empieza ahora. Y animamos a todos a disfrutar del inicio de las fiestas con la gran cita del baloncesto, que este año terminará con la actuación de un grupo de la casa, Chocolate Sexy».

Las fiestas capitalinas alcanzarán su punto culminante el martes 7 de octubre, día de la festividad de la patrona de Puerto del Rosario, con la solemne eucaristía y la procesión por las calles de la capital de la isla de Fuerteventura.