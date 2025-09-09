Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias

Las playas canarias son mucho más que un reclamo fotogénico, definen el imaginario de un Archipiélago que vive entre alisios y lava.

Kilómetros de arena (dorada, negra u ocre), aguas templadas todo el año y paisajes protegidos hacen que elegir “la mejor” sea casi un juego imposible.

Aun así, cuando una cabecera como National Geographic coloca un arenal canario en lo más alto del escaparate mundial, el eco trasciende la postal y se convierte en reputación: entrar en esas listas significa visibilidad internacional, validación editorial y un nuevo flujo de viajeros que llegan queriendo ver, exactamente, eso.

Imagen de la localidad turística de Corralejo, en el municipio de La Oliva / La Provincia

Corralejo

Coronando una lista en el que se encuentran las mejores playas del mundo se encuentra Corralejo.

En el norte de Fuerteventura, sus largos arenales tiñen la costa de tonos dorados. National Geographic lo resume así:

“Largos arenales colorean de tonos dorados el litoral norte de Fuerteventura, una de las zonas más seductoras y con mayor valor ecológico de las Canarias. Frecuentadas por windsurfistas, las playas de Corralejo tienen su mayor tesoro en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y en la Reserva Natural de la Isla de Lobos, cuyos fondos son muy apreciados por los submarinistas. Ese es el secreto que eleva a una de las mejores playas de España en el altar playero mundial”.

En el otro extremo, añade, Costa Calma se estira casi dos kilómetros por una franja que, en marea baja, se recorre de punta a punta.

¿La clave? Naturaleza protegida y experiencia activa. El Parque Natural de las Dunas de Corralejo es un mar de arena que se funde con el Atlántico y custodia hábitats frágiles.

Dunas de Corralejo / LP

Frente a él, Isla de Lobos guarda fondos marinos limpios y biodiversos, un paraíso para quien bucea o hace snorkel. Sobre la superficie, el viento, aliado fiel de Fuerteventura, convierte Corralejo en territorio de windsurf y kitesurf.

Cómo disfrutarla (y cuidarla)

Cuándo ir: todo el año, los alisios refrescan el verano y suavizan el invierno.

todo el año, los refrescan el verano y suavizan el invierno. Qué hacer: caminar entre dunas , baño y sol en playas amplias, deportes de viento , excursión en barca a Isla de Lobos y ruta por sus senderos señalizados.

caminar entre , baño y sol en playas amplias, , excursión en barca a y ruta por sus senderos señalizados. Respeto al entorno: no pisar zonas de vegetación dunar, usar pasarelas, llevarte tu basura y atender a la señalización de espacios protegidos. La belleza de Corralejo depende de esa delicada convivencia.

Otras playas canarias en la élite

La “liga” de playas canarias con renombre es amplia. Algunas que, por singularidad y fama, podrían estar en cualquier lista exigente:

Sotavento (Fuerteventura): kilómetros de lámina de agua en marea baja y escenario clásico de windsurf y kitesurf .

kilómetros de lámina de agua en marea baja y escenario clásico de . Maspalomas (Gran Canaria): dunas que forman un desierto junto al mar, con faro histórico y reserva natural.

que forman un desierto junto al mar, con faro histórico y reserva natural. Papagayo (Lanzarote): calas turquesa entre acantilados volcánicos en el sur de la isla.

calas entre acantilados volcánicos en el sur de la isla. El Médano y La Tejita (Tenerife): arena fina, Montaña Roja como telón y cultura del deporte todo el año.

arena fina, como telón y cultura del todo el año. Benijo (Tenerife): playa de arena negra con roques fotogénicos y atardeceres de película (ojo con el oleaje).

playa de con roques fotogénicos y atardeceres de película (ojo con el oleaje). Las Conchas (La Graciosa): postal salvaje, duna viva y vistas a Montaña Clara.

Aparecer en National Geographic

Más allá del orgullo local, estas selecciones aportan autoridad cultural ante un público global, lo que se traduce en: más atención mediática, mayor tráfico digital, nuevas rutas de viaje y una presión añadida para gestionar bien el éxito.

El reto pasa por ordenar accesos, mantener capacidad de carga, apostar por movilidad sostenible y reforzar la educación ambiental in situ. La excelencia ya no es solo estética, es también cómo preservamos lo que nos hace únicos.

Corralejo no necesita filtros: su arena dorada, el azul frío del estrecho hacia Lobos, la coreografía del viento y la protección que ampara todo el conjunto explican por qué un medio tan exigente la eleva al podio global.

Mantener ese “altar playero mundial” depende de todos: quienes la visitan, quienes la disfrutan a diario y quienes la gestionan pensando en el mañana.