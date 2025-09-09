Tindaya deja de ser solo una montaña: Cupra la convierte en su nuevo coche

En un mundo de tecnología fría, pantallas infinitas y coches que se conducen solos, Cupra ha hecho lo inesperado: mirar hacia el corazón de Fuerteventura, recoger la esencia de una montaña sagrada como es la de Tindaya, y transformarla en un símbolo de diseño y potencia eléctrica.

En el marco de la feria internacional IAA Mobility 2025 de Múnich, la firma automovilística ha presentado su nuevo modelo 100% eléctrico con un nombre que resuena con fuerza: Cupra Tindaya.

Pero no es solo un coche. Es un homenaje con ruedas. Una declaración de respeto. Un altavoz rodante que proyecta al mundo la energía telúrica, el misterio y la identidad de uno de los parajes más simbólicos de Fuerteventura: la montaña de Tindaya, en el municipio de La Oliva.

Con este gesto, Cupra no solo lanza un vehículo, sino que convierte a La Oliva en protagonista internacional, colocando el nombre de esta localidad majorera entre las grandes capitales de la automoción. La marca ha sabido mirar más allá del marketing para entender que Tindaya no es un lugar más, sino un emblema espiritual, cultural y natural de la isla.

Y así lo han entendido también las autoridades locales. “Desde el Ayuntamiento nos llena de orgullo que el nuevo Cupra reciba el nombre de la montaña más especial del municipio”, ha declarado el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco. “Fuerteventura es mucho más que ‘sol y playa’, y eso lo ha reconocido la marca con acierto. Esta es una oportunidad histórica para mostrar al mundo lo que realmente somos", ha añadido.

Un coche que ruge como un volcán dormido

El Cupra Tindaya no busca pasar desapercibido. Su diseño impactante, sus líneas afiladas y su presencia poderosa lo sitúan a medio camino entre un SUV familiar y un superdeportivo. Es un volcán contenido, esperando su erupción, como el propio Tindaya, que se alza en silencio en medio del paisaje árido y ventoso de Fuerteventura.

Con 4,7 metros de largo, proporciones musculosas y un frontal de inspiración tiburón, el Tindaya recuerda más a un concept car de competición que a un modelo de producción. La marca lo ha definido como un vehículo pensado para “las familias progresivas y racionales”, pero con alma de rebelde.

Exterior del Cupra Tindaya / La Provincia

“Mientras muchos se alejan del conductor, nosotros apostamos por lo que más importa: la conexión al volante”, afirmó el CEO interino de Cupra, Markus Haupt, durante la presentación.

Ese guiño a lo emocional, a lo auténtico, es precisamente el mismo que late en la montaña de Tindaya. Donde los antiguos aborígenes dejaron sus grabados y donde aún hoy se respira un respeto profundo por el entorno. Cupra ha querido capturar ese mismo espíritu en el diseño de su habitáculo.

Todo en el interior del Tindaya está orientado al conductor: desde los planos inclinados hacia su campo visual hasta el volante de diseño futurista cargado de funciones. Los asientos deportivos, denominados CUPBucket, parecen flotar sobre una espina central, envolviendo al piloto como si estuviera en la cabina de un coche de carreras del futuro.

Un escaparate para el turismo consciente

Desde la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, el concejal David Fajardo ha subrayado que esta presentación internacional encaja con la estrategia municipal de diversificación turística.

“El nuevo Cupra ‘Tindaya’ otorga a La Oliva una proyección internacional inigualable. Pretendemos potenciar el municipio más allá de nuestras kilométricas playas: el deporte, la tradición, la naturaleza y, sobre todo, el respeto por nuestro entorno", ha manifestado.

Interior del Cupra Tindaya / La Provincia

Este enfoque apuesta por romper con la imagen única de “sol y playa” y reivindica un turismo más consciente, que valore el patrimonio, las tradiciones y los espacios naturales como el propio volcán Tindaya.

Desde hace años, el municipio de La Oliva ha trabajado por dar visibilidad a otros activos más allá del litoral. La recuperación del Castillo del Tostón, la apertura del Aljibe del Veneno y la revalorización de espacios como la montaña de Tindaya forman parte de una estrategia clara: mostrar una Fuerteventura más rica, más profunda y más conectada con su alma.

La presentación del Cupra Tindaya en un escenario global como Múnich confirma que ese mensaje ha empezado a calar fuera de las islas.