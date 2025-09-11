El Cabildo de Fuerteventura ofrece suelo en dos zonas para ubicar la antena

AM-Coalición Canaria valora que los ministros Óscar López y Ángel Víctor Torres se alineen con la posición del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para desestimar la ubicación planteada de la torre de telecomunicaciones que se pretendía instalar en Antigua. «Este cambio de rumbo del regidor del Consistorio permitirá estudiar un nuevo enclave que no cause molestias a la ciudadanía», afirman los nacionalistas

Sobre las negociaciones con la empresa Tótem Towers en Madrid, el partido nacionalista celebra que el alcalde de Antigua «haya recapacitado y desestime el emplazamiento que favoreció al inicio de las conversaciones en solitario con la compañía de telecomunicaciones».

Desde AM-CC aseguran que «hemos defendido siempre la búsqueda de una ubicación alternativa, más alejada de las viviendas, e insistido en agotar la vía del diálogo con la empresa». Además, añaden que «por ello, agradecemos que finalmente se haya dado respuesta tanto a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas del municipio como a la demanda de esta formación política».

Sobre todo, el equipo de AM–CC destaca la constancia del pueblo de Antigua «por su incansable lucha frente a una actuación que consideraban injusta. No han dejado de insistir en evitar que dicha infraestructura se instalara en el emplazamiento propuesto, a apenas 50 metros de las viviendas, por las posibles afecciones que pudiera generar».

Respecto a los nuevos emplazamientos posibles, desde la corporación insular, liderada por Lola García, se han iniciado los trámites para poner a disposición un suelo en la zona de La Cerquita, cercana a la ITV, así como también está realizando gestiones para comprar suelo en el entorno del depósito de agua de Antigua. Ambas localizaciones son técnicamente viables para la instalación de la torre de telecomunicaciones, por lo que son candidatas a ser propuestas a la empresa para que decida dónde ubicar la torre.