La torre de telefonía de Antigua se pondrá en otro sitio

Gracias a la presión vecinal, a la mediación del Gobierno de España y al dialogo entre las partes afectadas: Ayuntamiento de Antigua y la empresa de telecomunicaciones, los vecinos y vecinas del pueblo de Antigua han logrado frenar la instalación de una antena de telecomunicaciones en una ubicación que generaba preocupación entre los residentes por estar cerca de sus viviendas. La empresa Totem, responsable del proyecto, ha accedido a buscar una nueva localización que no afecte la calidad de vida y la salud de los vecinos del citado pueblo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, se reunieron ayer en Madrid con Matías Peña, alcalde de Antigua, y con Patrick Farges, CEO de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones TOTEM, con el propósito de mediar entre ambas partes sobre el nuevo emplazamiento que dará soporte a las antenas de telecomunicaciones del municipio de Antigua, lo que permitirá que los más de 14.800 habitantes que viven en la localidad recuperen la cobertura de telefonía móvil.

Sin cobertura de telefonía

El emplazamiento original en el que estaban ubicadas las antenas dejó de estar operativo hace semanas por la resolución del contrato de alquiler por parte de la propiedad. Durante este tiempo, el pueblo de Antigua ha perdido la cobertura móvil, ya que esta era la única infraestructura de este tipo de la localidad.

Tras la reunión y tras valorar distintas ubicaciones que garantizaran el nivel de servicio del emplazamiento original, ambas partes han acordado paralizar la puesta en marcha de esta infraestructura en el emplazamiento original y el estudio de otras ubicaciones alternativas que no causen molestias a la ciudadanía. «Siempre vamos a contribuir a buscar las soluciones que sean necesarias para que los ciudadanos y las empresas accedan a los beneficios de la sociedad digital, vivan donde vivan», señaló Óscar López, quien también ha recordado las importantes inversiones del Gobierno de España para la transformación digital en Canarias: «Desde 2018 hemos invertido en torno a 100 millones de euros a través de diferentes convocatorias para mejorar la conectividad de los canarios y canarias, sus instituciones y sus empresas, unas inversiones que inciden directamente en el bienestar de las personas y el impulso de la economía local».

Por su parte, Torres valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado. «Hemos atendido la petición que nos hacía el alcalde de Antigua y nos alegra haber encontrado una posición común en beneficio de todos». Además, añadió que «la antena será ubicada en el lugar más adecuado para la ciudadanía y para el operador, y eso es una gran noticia», y ha insistido en la importancia del diálogo como una seña de identidad de este Gobierno.

El alcalde Matías Peña, agradeció la inmediata respuesta a su petición a los ministros del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres y Óscar López, «prestándose a la mediación para alcanzar este acuerdo ya confirmado».