Red Eléctrica retirará 352 torretas el próximo año

Red Eléctrica comenzará el próximo año a desmantelar 352 torretas que pertenecen a la antigua línea eléctrica de 66 kV y que discurren a través de varios municipios desde Corralejo (La Oliva) hasta Matas Blancas (Pájara). La retirada de las torretas se producirá una vez puesto en servicio todo el nuevo eje de doble circuito de 132 kV y cuando se obtengan las autorizaciones administrativas para la retirada de la antigua línea. El Cabildo insular y ayuntamientos analizaron ayer con Red Eléctrica la hoja de ruta concreta para su eliminación.

En este encuentro, participaron, asimismo, la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, y los concejales José Díaz de Pájara y Ana Hernández de Puerto del Rosario. El desmantelamiento consistirá en la retirada de los citados apoyos y de sus cables conductores, el destensado de los cables conductores y de tierra y su retirada, el desmontaje de las estructuras, el acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores, la destrucción de las cimentaciones, la retirada de materiales sobrantes de obra civil, y el en su caso, de las bases de los antiguos apoyos, como principales acciones que se ejecutarán.

Para la preparación del desmantelamiento, que se lleva a cabo en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental del eje de 132 kV, Red Eléctrica colabora de forma coordinada con el Cabildo de Fuerteventura. Para ello, ha mantenido encuentros con los alcaldes y alcaldesas de los municipios por los que transcurre el trazado con el fin de exponerles el procedimiento. Asimismo, informará a los propietarios de forma conjunta con el Cabildo y demás administraciones.

La presidenta de la corporación insular, Lola García, señaló que «nada más incorporarnos como grupo de gobierno, desde la Corporación insular solicitamos que se cumpliera con la obligación de retirar la línea de 66kV». Además, añadió que «por este motivo, en este tiempo hemos mantenido varios encuentros con Red Eléctrica y lo que le pedimos ahora es una hoja de ruta clara y ponerla en común con todas las administraciones locales, y que se retire, de una vez, un tendido eléctrico que atraviesa toda la Isla y que afecta al territorio y al paisaje».

Para la consejera insular de Ordenación, Nereida Calero, «es importante garantizar que el desmantelamiento se realice con el máximo respeto al entorno y que se retire la totalidad de la infraestructura instalada».

Por su parte, Daniel Pérez Varela, director de Infraestructuras de Red Eléctrica en Canarias, señaló que «en total, se desmontarán 352 apoyos entre Corralejo y Matas Blancas, situados en diferentes zonas de los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje y Pájara, y que las obras se efectuarán conforme a los condicionantes ambientales presentes en el ámbito y a las medidas preventivas y correctoras previstas, e incluyen la retirada de toda la infraestructura y el retorno de los terrenos a su estado original».

Una de las cuestiones importantes que se analizó en el encuentro de trabajo entre los representantes del Cabildo, ayuntamientos y Red Eléctrica es que los trabajos de eliminación de las torretas no afectará al suministro eléctrico.