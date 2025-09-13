Una consulta popular decidirá si la capital vuelve a ser Puerto de Cabras

Medio centenar de personas acudió ayer a la llamada de la asociación El Efequén, que había programado un encuentro ciudadano para dar a conocer la propuesta y la hoja de ruta que se trazará con respecto a la recuperación del nombre de Puerto de Cabras para la capital de Fuerteventura. Se pretende proponer la realización de una consulta una consulta popular.

El portavoz del colectivo convocante, Jesús Giráldez, en declaraciones a Efe reconoce que es «competencia de la asociación, que vela por el patrimonio majorero, la recuperación de todos los bienes patrimoniales y, dentro de ellos, se encuentra el patrimonio lingüístico intentando recuperar la toponimia más antigua de la isla de Fuerteventura».

El también historiador defiende la iniciativa de volver a recuperar el topónimo de Puerto de Cabras, que se perdió hace ahora justo 70 años, porque «fue el nombre que tuvo este lugar, luego convertido en pueblo, capital y, más tarde, en municipio». Además, añadió que «la cabra es «un animal simbólico del que deberíamos estar orgullosos en Fuerteventura, y no avergonzados».

A la reunión acudieron el alcalde del municipio, David de Vera, y el concejal de Patrimonio Histórico, David de León.

Que decida la ciudadanía

De Vera se mostró partidario de apoyar una consulta popular y que sean los ciudadanos quienes decidan si retomar el nombre de Puerto de Cabras o continuar con la actual denominación. El cambio de nombre, a su juicio, «puede abarcar todo Puerto del Rosario o parte del casco histórico» y planteó, la posibilidad de limitar la denominación solo a la zona del casco histórico de la capital.

«Es importante tener opiniones, que se manifiesten y que esa consulta popular sea lo más amplia posible, en la que todos participen y que de ahí salga un resultado», indicó el alcalde. Puerto de Cabras aparece por vez primera en un mapa del cartógrafo veneciano Giacomo Giroldi fechado en 1426.

El 16 de marzo de 1956, el Consejo de Ministros dio validez a las razones aducidas, con los dictámenes del Cabildo de Fuerteventura, del gobernador civil y de la Real Academia de la Historia.

Tras la reunión Giráldez se mostró satisfecho con el encuentro «en el que sale reafirmada la propuesta de que el cambio abarque el municipio y la ciudad y además se haga un procedimiento que culmine con una consulta popular». La idea es llevar la propuesta a la corporación y, a través del reglamento de Participación Ciudadana, intentar una consulta y que sean los vecinos quienes decidan.