Garantizados los servicios mínimos de guagua en Fuerteventura por la huelga de conductores el 15 y 16 de septiembre

La huelga, de ámbito provincial, afecta únicamente a los servicios regulares interurbanos

Estación Insular de Guaguas de Fuerteventura. / Ayuntamiento de Puerto del Rosario

El Cabildo de Fuerteventura ha comunicado este domingo que, ante la huelga general de conductores de la empresa ALSA, concesionaria del servicio de transporte regular interurbano, se garantizarán los servicios mínimos.

La huelga tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre, de manera general, y los días sucesivos con parones intermitentes, pero garantizando el 70% del servicio en todo caso, según ha informado la institución insular en una nota.

Para consultar las frecuencias establecidas como servicios mínimos, se puede visitar la página web https://tiadhe.com/todas-las-rutas/ o https://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/transportes-movilidad-y-accesibilidad/servicio-de-guaguas/.

Según indica el Cabildo, la huelga, que es de ámbito provincial y afecta únicamente a los servicios regulares interurbanos, se produce a raíz de que no avancen las negociaciones del convenio colectivo del sector entre el comité de empresa y la patronal.

