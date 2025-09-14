Los vecinos de Antigua ganan la batalla contra la antena de telefonía

Los vecinos de Antigua, y solos ellos, han ganado la primera batalla contra la antena de telefonía que pretendían ubicar cerca de sus casas. Han sido meses de lucha, pero la guerra no ha terminado. Quieren un documento firmado de renuncia a la ubicación de la estructura de telecomunicaciones. Seguirán vigilantes

Hace apenas dos meses, el silencio habitual del Camino de Las Piletas en Antigua fue interrumpido por el rugido de maquinaria pesada. Los vecinos, desconcertados, observaban cómo se removía la tierra a escasos metros de sus hogares. No había comunicados, ni explicaciones. Solo incertidumbre. Lo que parecía una obra menor escondía una infraestructura de telecomunicaciones que amenazaba con alterar la vida del pueblo: una torre de telefonía móvil de 30 metros de altura y con posibilidades de incrementarse a 50.

La noticia corrió como pólvora. La indignación se transformó en acción. Nació la plataforma “Antigua dice NO a las antenas cerca de nuestros hogares”, un movimiento vecinal que se convirtió en símbolo de resistencia. Sin líderes políticos ni intereses empresariales, solo vecinos organizados por convicción.

Se formaron grupos de trabajo : unos se encargaron de las redes sociales, muchos de la cartelería, y otros de coordinar las movilizaciones. La causa trascendió fronteras locales, sumando apoyos de artistas, deportistas y figuras públicas. Incluso el pregón de las fiestas populares, a cargo de Pepa Hernández, se convirtió en altavoz del rechazo colectivo.

Las concentraciones comenzaron el mismo día en que se conoció la ubicación de la antena. Primero en el camino de Las Piletas, luego frente al Ayuntamiento, y más tarde, cada día de lunes a viernes en la Plaza del Queso. Nadie faltaba. «Los vecinos nos convertimos en una sola voz», señaló uno de ellos.

Imagen del cementario simbólico contra los efectos de las antenas. | LP/DLP

Se celebraron dos manifestaciones: una en la capital el 23 de julio y otra en Antigua un mes después. La presión fue tal que las instituciones no pudieron mirar hacia otro lado. El Ayuntamiento, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias se implicaron, aunque tarde y sin ofrecer soluciones concretas.

Finalmente, el Gobierno central a través de los Ministerios de Transformación Digital y de Política Territorial, con los ministros Óscar López y Ángel Víctor Torres a la cabeza, facilitaron un acuerdo entre la empresa Totem y el Consistorio de Antigua. Dicen que se logró paralizar la ubicación original y estudiar otras alternativas, aunque los vecinos siguen confusos y en vigilancia activa.

Aunque la primera batalla se ha ganado, la guerra no ha terminado. Los vecinos siguen atentos. «No queremos quitarnos el muerto de encima y que le caiga a otros vecinos», afirma un miembro de la plataforma.

La lucha continúa. Seguirán concentrándose cada día hasta que se haga oficial el acuerdo y haya un documento firmado.