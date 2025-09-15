Interior crea la plaza de comandante de la Guardia Civil en Fuerteventura

La Guardia Civil de Fuerteventura tendrá una plaza de comandante tras la publicación del Ministerio del Interior. En la isla hasta el momento el máximo rango era capitán del instituto armado que tras la creación del nuevo cargo pasará a depender de la comandancia.

Este paso es de vital importancia en un nuevo paradigma de seguridad para la isla solicitado por todas las administraciones y partidos políticos. En este sentido se demandaba cambios en la estructura de mando del instituto armado ya que es uno de los cuerpos más presentes en Fuerteventura. Siendo fundamental en La Oliva, Pájara, Tuineje, Antigua y Betancuria donde no tiene competencias la Policía Nacional.

Por otro lado fuentes consultadas por este diario afirman que en un plazo corto de tiempo se producirá la ampliación del catálogo en todos los puestos de la isla con una media de 15 plazas en los diferentes cuarteles esparcidos por la isla.Corralejo, Gran Tarajal, Morro Jable y Puerto del Rosario.

El Partido Socialista (PSOE) de Fuerteventura pone en valor el compromiso cumplido del Gobierno de España con la isla, creando y sacando la convocatoria de una plaza de comandante de la Guardia Civil. Este puesto de mando no existía hasta ahora en Fuerteventura y limitaba el desarrollo de la estructura de la Benemérita. «Además, 30 agentes en prácticas se incorporaron a la plantilla de la isla «, apuntan desde el PSOE.

Paloma Hernández Cerezo, senadora socialista por Fuerteventura, pone en valor la «mejora cualitativa de la estructura de mando con la creación de esta plaza de comandante. Esta plaza otorga a la Guardia Civil de la isla un nuevo estatus dentro de la jerarquía del Cuerpo que hace posible una mayor presencia en nuestro territorio y dar así una respuesta reforzada a las necesidades de seguridad que se plantean».

La senadora socialista aprovecha la reciente publicación de la convocatoria de la plaza de comandante para la isla en el boletín de la Guardia Civil para reclamar «altura institucional y trabajo discreto» al resto de organizaciones políticas.

65% de la Isla

José Cabrera, secretario de Política Municipal del PSOE majorero, asegura que « el Gobierno de España entendió la necesidad y la conveniencia de elevar la categoría de la Guardia Civil en Fuerteventura y ya sacó la convocatoria de la plaza de comandante». Además, añadió que «tras lograr la plaza de comandante toca ampliar ya la Guardia Civil en el Sur para garantizar la seguridad ciudadana y turística».

La Guardia Civil cubre la seguridad en el 65 por ciento de la geografía majorera y atiende al 82,54 por ciento de la población censada y a la práctica totalidad de la planta hotelera. «Ahora hay que ampliar las plantillas», sentencia José Cabrera.n