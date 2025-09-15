¿Puerto de Cabras o Puerto del Rosario?

El pueblo debe decidir democraticamente, pudiendo así subsanar la imposición que se gestó en 1956 sin escuchar a los vecinos. Esto también debería incluirse en la Ley de Memoria Histórica, al igual que los cambios de denominación de calles y plaza.

Al presente todos los vecinos de la capital insular y del resto de Fuerteventura se han habituado al nombre de Puerto del Rosario, pero en términos históricos podríamos decir que es un topónimo recién llegado, amén de haberse creado de modo artificioso. Con el cambio de nombre de la localidad, verificado en 1956 tras más de 530 años de ser Puerto de Cabras, se gestó una auténtica aberración, eliminar de un plumazo uno de los topónimos más antiguos de la isla, para pasar a rebautizarlo con el nombre de la virgen del Rosario,… y todo ello en plena dictadura franquista, marcada por el nacionalcatolicismo, y sin tener en cuenta la opinión de la vecindad.

Si bien es cierto que los cambios de denominación de núcleos urbanos son legales, podemos afirmar, con rotundidad, que el de Puerto de Cabras no lo fue, en absoluto. Cabe pensar que no se hizo consulta popular alguna –pues apenas los concejales franquistas de la época decidieron, aunque si que le preguntaron a algún funcionario al respecto, todo se gestó de espaldas a la vecindad, enterándose la mayoría del cambio tras haberse cursado la noticia desde el Consejo de Ministros.

Incluso ya hubo en el pasado quien entrevistara a la viuda de Miguel Velázquez Curbelo, de nombre Ana, aunque conocida por todos como Rosario, que alcanzaba a decir que ella siempre se mostró orgullosa del cambio, y más siendo una muestra del amor que su marido le veneraba,… broma o realidad, lo cierto es que lo decía.

Debe recordarse además que el cambio se hizo sin tener en cuenta la opinión de grandes instituciones culturales de Canarias, caso de la Universidad de La Laguna (ULL), el Instituto de Estudios Canarios, o el mismísimo Museo Canario,… a los que después sí que pedirían consejo para elaborar sus escudos municipales, paradójico cuando menos parece que entre el puñado de concejales y el alcalde de turno había más conocimiento que en el resto de Canarias.

Precisamente, para más inri, desde el Ayuntamiento se solicitó que se presionara a esas instituciones, auténticos salvaguardas de la cultura canaria, a bien de que las altas esferas intervinieran y cesaran las constantes y feroces críticas que desde ellas se lanzaban contra “los burros” e “ignorantes” que habían preferido cambiar un nombre de tanto abolengo y raigambre por el de una simple virgen, o por el de la mujer del alcalde. Finalmente, la presión se dio y las críticas prácticamente desaparecieron, incluso el periódico el Día tuvo que guardar silencio al respecto.

No se puede entender que la capital de toda Fuerteventura continúe ni un día más con el nombre actual. Ya han sido varias las generaciones que han luchado, algunas más en silencio que otras, para que el cambio se lleve a cabo: Francisco Navarro Artiles, Paco Cerdeña, Agustín Millares Cantero, Antonio Rumeu de Armas, Antonio Betancourt, Marcos Hormiga, Marcial Morera,… y un sinfín de profesores universitarios, intelectuales e historiadores más.

El cambio fue ilegal, y en plena dictadura, ahora no cabe sino intentar arreglar el desaguisado y reponer el nombre originario, es legal y digno. No se puede borrar la identidad y el pasado de un lugar y menos del modo tan burdo en como se hizo.

Nos han ido librando de nuestra comida tradicional, de nuestros entretenimientos, de nuestra vestimenta, de nuestro paisaje, de nuestra manera de hablar, en aras de una globalización que avanza desbocada… pero no podemos olvidar de dónde venimos,… y Puerto de Cabras vendría a recordárnoslo.

Es que les llamaban “cabras y cabrones”, y por eso lo cambiamos, ¡bonito argumento!, los del Puerto siempre serán porteños, capitalinos,… pero no lo primero.

Yo optaría por hacer un cambio sin consulta, emulando a los que eliminaron Puerto de Cabras, es más, de espaldas al pueblo,… pero la democracia ahora nos obliga, afortunadamente, a pasar por unas urnas, y así o de otro modo tendrá que hacerse, porque ¡Bien se merece Puerto de Cabras una segunda oportunidad!.

Para mí Puerto de Cabras consigue unir las dos características que dieron origen a la localidad, las cabras, y a lograr la capitalidad, el puerto, el comercio, lo del Rosario no aporta nada, es más la devoción de la Virgen del Carmen parece ser mayor que la del Rosario,… en fin,… ya la etapa del nacionalcatolicismo tuvo su momento, una etapa oscura que bien merece ser olvidada en múltiples aspectos.

¡Viva Puerto de Cabras! Un nombre que avergonzaba a unos concejales y a un alcalde que no pidieron consejo a nadie para sepultar uno de los nombres con más significación de Fuerteventura, y del que todos deberíamos sentirnos orgullosos.