Pájara concentra la mayoría de las actuaciones de la Policía

La Policía Canaria, que desplegó en Fuerteventura dos equipos de efectivos desde mediados de febrero hasta mitad de septiembre, como consecuencia de la inseguridad que se vivía en la isla y a petición del Cabildo de Fuerteventura, realizaron durante ese tiempo 317 actas administrativas, 25 detenciones y 41 requerimientos. La mayoría de los incidentes han estado relacionados con consumo de drogas, seguido por peleas y alteraciones del orden público. El mayor número de actuaciones se registró en Pájara, con 160 actas y 19 detenciones.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, junto a la presidenta insular, Lola García, presentaron ayer a los alcaldes de la isla el balance del Plan de choque y refuerzo de la Policía Autonómica. Además, ambas políticas demandaron al Ministerio de Interior que actualice los catálogos de la Guardia Civil y Policía Nacional.

En el periodo analizado se desplegaron efectivos policiales en Puerto del Rosario, Pájara, La Oliva, Tuineje y Antigua, contando con dos equipos de doce efectivos en total, de los que también han formado parte el grupo canino.

Por municipios, el mayor volumen de intervenciones, durante este periodo, se concentraron especialmente en Pájara, con 160 actas y 19 detenciones, lo que supone más de la mitad de la actividad insular. Antigua concentró 65 actas en abril, siendo un foco puntual de alta incidencia, Puerto del Rosario destaca en julio con 18 actas, aunque el resto de meses reduce su peso y Tuineje es el municipio con una actividad más baja y dispersa con 35 actas en todo el periodo.

Durante el encuentro con los alcaldes majoreros también participaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Antonio Almenara, la consejera regional agradeció el trabajo desarrollado por los agentes y celebró que «su presencia había contribuido a aumentar la percepción de seguridad en la isla, que era nuestro objetivo principal, según hemos constatado con vecinos y comerciantes».

Además, añadió que «aunque ahora son actuaciones específicas, esperamos que en esta legislatura pueda comenzar el despliegue territorial y abrir la comisaría en Pájara, con presencia permanente en ésta y en otras islas no capitalinas, contando con 141 nuevos agentes del CGPC que entrarán en octubre en la Academia».

Según explicó la presidenta insular, Lola García, «desde el Cabildo de Fuerteventura continuamos manteniendo reuniones para abordar la seguridad ciudadana con las diferentes administraciones». Además, agregó que «esta ha sido una de nuestras grandes reivindicaciones desde que nos incorporamos y, por ello, debemos agradecer la rápida respuesta de la consejera Nieves Lady Barreto, que ha permitido reforzar la presencia de Policía Canaria en la Isla, complementando el gran trabajo que hacen los cuerpos de policía local, policía nacional y guardia civil».

La presidenta majorera volvió a reiterar su invitación a responsables del Gobierno central a que visiten la isla. «Seguimos insistiendo en que el Estado debe conocer la situación de primera mano y sobre el terreno, para el refuerzo de los efectivos de seguridad, poniendo especial atención a aquellas zonas con mayor presión poblacional que así lo requieran», apuntó.