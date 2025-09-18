El Palacio de Justicia de Puerto del Rosario, de seis plantas de altura, se licitará por 55 millones

El futuro Palacio de Justicia de Puerto del Rosario dispondrá de seis plantas, que ocuparán 21.000 metros cuadrados, y saldrá a licitación por un precio de 55 millones de euros. En sus seis plantas, dos de ellas bajo rasante, el edificio albergará una docena de unidades judiciales. La previsión del Gobierno de Canarias es adjudicar la obra finales del próximo trimestre de 2026 con un plazo de ejecución de cuatro años.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, presentó ayer en la capital majorera la maqueta del Palacio de Justicia. Le acompañaban la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el alcalde portuense David de Vera; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, Juan Luis Lorenzo; así como el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Barreto agradeció la colaboración del Cabildo y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para desbloquear un proyecto que llevaba años paralizado. «Para el Gobierno es una infraestructura prioritaria y por eso hemos trabajado conjuntamente para tener por fin un terreno y adaptar el proyecto a la nueva parcela», expuso la consejera. Además, añadió que ahora comienza un proceso que se prolongará al menos durante cuatro años. «Esperamos tener adjudicada la obra del edificio que albergará todas las unidades judiciales existentes en Fuerteventura al finalizar el primer trimestre del próximo año para poder empezar su construcción, que tiene un plazo de ejecución de cuatro años», puntualizó.

El edificio se situará en el barrio de Fabelo y albergará una docena de unidades judiciales dispersas en la capital

Por su parte, la presidenta insular, Lola García, resaltó que «el proyecto del futuro Palacio de Justicia es una de las grandes demandas ciudadanas de Fuerteventura, ya que permitirá acabar con la actual dispersión de las distintas sedes de los juzgados por la capital majorera, lo que viene a facilitar el trabajo no solo del personal de la administración de justicia, sino también el acceso a los servicios por parte de los majoreros».

El proyecto original del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario, que finalmente estará situado en el barrio capitalino de Fabelo, nace de un concurso de ideas que se convocó en 2018, siendo consejero de Justicia, José Miguel Barragán. Inicialmente el Palacio de Justicia estaba previsto en una parcela situada en la trasera del cuartel militar, pero diversos problemas judiciales con el convenio entre el Ayuntamiento portuense, Defensa y Disa, condujo a desistir de esa ubicación.