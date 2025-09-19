El calor obliga a suspender la romería de la Virgen de La Peña, pero se mantiene la ofrenda

Fuerteventura se queda este año sin la romería de su patrona, la Virgen de La Peña. Las altas temperaturas que azotan la Isla han provocado cambios en la programación de las fiestas. La romería que estaba prevista para esta tarde queda suspendida, aunque se mantiene la ofrenda a partir de las 19.00 horas en la plaza de la iglesia.

La especial situación meteorológica ha llevado al Cabildo de Fuerteventura a advertir a los peregrinos de la necesidad de extremar las precauciones. La alerta por altas temperaturas y la prealerta por calima aconsejan evitar el peregrinaje hasta la localidad de Vega de Río Palmas, en Betancuria, o no hacerlo en las horas de máxima insolación. Además, la institución insular anuncia que la carretera de acceso de Valle Santa Inés a Vega de Río Palmas quedará cortada desde este viernes a las 18.00 horas hasta las 03.00 horas.

Mientras los majoreros afrontan la decepción de quedarse sin romería y toman precauciones para acudir a honrar a su patrona, las fiestas ya han arrancado. La historiadora Inma de Armas ofreció anoche en su pregón un emotivo recorrido por la historia majorera. Con la cultura del agua como protagonista, la pregonera destacó cómo este recurso ha sido esencial en la vida de los habitantes de la isla desde tiempos de los antiguos majos hasta hoy.

De Armas puso en valor los ingeniosos sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua, como las gavias, vegas, maretas y pozos con norias, que permitieron a generaciones de majoreros sobrevivir en un entorno marcado por la escasez hídrica y a las largas sequías que sufría la isla. También mencionó los aljibes, diseñados para resistir largos periodos sin agua, y la destiladera, empleada en la depuración doméstica del agua.

Uno de los momentos más evocadores del pregón fue la referencia a los varistas, figuras populares que, mediante una vara de granadero, localizaban corrientes subterráneas guiados por vibraciones, en una práctica que mezcla sabiduría ancestral y sensibilidad con el entorno. También, otros buscadores de aguas solían utilizar el péndulo.

La historiadora cerró su intervención recordando la llegada de la primera planta desaladora en 1970, un hito que transformó radicalmente el acceso al agua en la isla y marcó el inicio de una nueva etapa de bonanza y desarrollo económico en la historia majorera.

El pregón fue recibido con máxima expectación y enorme afecto por los asistentes, que llenaron la plaza del pequeño santuario de La Peña, conocedores del prestigio de la historiadora, y celebraron no solo el inicio de las fiestas, sino también el reconocimiento a una herencia cultural profundamente ligada al agua y a la capacidad de adaptación y sufrimiento del pueblo majorero ante las severas sequías que se prolongaron en muchas ocasiones durante años.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, expresó la importancia de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Peña. «Es una cita muy especial para todas las personas que vivimos en Fuerteventura. Son días en los que compartimos camino, tradición y devoción, y en los que sentimos, con más fuerza, el orgullo de formar parte de esta Isla», manifestó.

Asimismo, elogió la figura de Inma de Armas «como investigadora y autora de publicaciones». «Ha enriquecido nuestro presente y sembrado la semilla para que nuestra isla pueda caminar hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos», comentó.

Por su parte, el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, destacó la emoción y alegría que se vive en La Vega de Río Palmas al recibir a todas las personas que peregrinan desde todos los lugares de la Isla para encontrarse en la casa de la Patrona, el santuario de la Virgen de La Peña. «La fiesta se inicia con el pregón, a cargo de una historiadora y persona destacada por su amplia trayectoria en el ámbito del trabajo cultural», expuso en su presentación.

En el acto estuvieron, al margen de vecinos, el consejero de Cultura, Rayco León, consejeros del Cabildo, así como una amplia representación de la vida social y política de la isla majorera.