Los majoreros desafían el calor para venerar a la Patrona insular

Los majoreros desafiaron ayer las altas temperaturas registradas en la isla, que en algunas zonas rozó lo 40º, para dirigir sus pasos hacia la pequeña ermita de Vega de Río Palmas, con el objetivo de venerar a la patrona insular, la Virgen de La Peña. Sin embargo, la afluencia de personas fue menor que en ediciones anteriores, aunque en determinadas franjas horarias se acumularon numerosos peregrinos. Fue una jornada marcada por la tradición, fervor y devoción.

Ante el llamamiento realizado por el Cabildo de Fuerteventura de adoptar precauciones por la alerta por altas temperaturas y por calima, los peregrinos madrugaron y hubo casos de personas que salieron de El Cotillo o Morro Jable a las 04.00 horas de la madrugada para evitar el fuerte calor.

Peña Cabrera Armas se desplazó desde Morro Jable para rezar ante la patrona insular. / La Provincia

No hubo romería, pero si ofrenda, donde instituciones públicas y colectivos depositaron ante la patrona, ubicada en el pórtico del santuario, numerosas cajas de alimentos que serán distribuidas entre las familias más vulnerables.

Abrió la comitiva de la ofrenda la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, acompañada de la consejera regional de Turismo, Jessica de León, que ostentó la representación del Gobierno de Canarias ante la imposibilidad de acudir del presidente Fernando Clavijo. Posteriormente fueron desfilando la representación de todos los ayuntamientos majoreros, con sus alcaldes y concejales, así como colectivos como Protección Civil o parranderos de La Peña, entre otros, quienes entregaron sus ofrendas acompañados de la música de las agrupaciones folclóricas.

Enormes colas de peregrinos para acceder al santuario de Vega de Río Palmas. / La Provincia

Incidencias

El fuerte calor que acompañó toda la jornada tuvo incidencias en los peregrinos, algunos de los cuales tuvieron que ser derivados al hospital insular.

Fran Torres, jefe de Servicio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, señaló a este periódico que «hemos tenido un incremento de asistencia sanitaria en relación a otros años, en algunos casos por caídas en el camino e incidentes asociados a las alta temperaturas».