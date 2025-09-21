La Peña une a los majoreros

«Virgen de la Peña, reina y soberana, dadme vuestro auxilio no se pierda mi alma». Con esta tradicional copla a la patrona de Fuerteventura, fue recibida la venerada imagen en la plaza pública de Vega de Río Palmas, templo improvisado para la celebración de la solemne eucaristía en el día principal de la patrona de los majoreros.

La misa estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, que sorprendió en su homilía ya que no apercibió a la clase política ni al uso de la inmigración con fines partidistas y electorales, como ya hiciera en sus homilías en Teror y Lanzarote con motivo de las festividades de El Pino y Los Dolores, respectivamente. En ambas eucaristías, el citado alto mando de la iglesia canaria, recriminó entonces que se utilizara el fenómeno migratorio para sembrar miedo o provocar división en la sociedad. Tampoco recriminó en su intervención llamar ‘ilegales’a los migrantes que se juegan la vida en una patera por alcanzar una vida mejor ni la obligación de acogerlos.

En varias ocasiones de la homilía hizo hincapié en la necesidad de alcanzar la paz en el mundo, de esperanza y fortaleza ante situaciones difíciles. «La historia de esta isla está marcada por la sequía, la inmigración, la pobreza, las enfermedades, la dureza de la vida y tiempos difíciles, pero todo majorero sabe que Ella, pequeña en su talla, humilde en su presencia es grande en amor y poderosa en interseción. En momentos de enfermedades, de dolor, de incertidumbre, María de La Peña es consuelo».

El Obispo José Mazuelos junto a los párrocos de la isla, presidiendo la eucaristía, ayer. | ONDA FTVA.

La carpa improvisada de templo en la plaza pública de Vega de Río Palmas, acogió a un gran número de feligreses. Las autoridades tuvieron reservada las primeras filas para seguir la evolución de la misa. Entre ellas, destacaba la presencia de la presidente del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que actuaba en representación del Ejecutivo autónomo, Enrique Cerdeña, alcalde de Betancuria, así como una amplia representación de la vida social y política de la isla majorera.

No a las guerras

La única alusión clara del Obispo a la inmigración la relacionó con la propia Virgen de La Peña «que alumbra la isla majorera y nos invita a ser luz para los demás con gestos concretos de amor con los más necesitados y es por ello que no podemos olvidar a los migrantes que tienen que huir de sus tierras y a los que sufren los horrores de la guerra en Ucrania, Gaza, Mali, Nigeria, donde están exterminando a los cristianos, o en tantos lugares del mundo que nos lleva a unirnos al santo padre León XIV para elevar una oración por la paz». También, añadió en su intervención : «Querida Virgen de la Peña, te pedimos que bajo tu protección crezcamos en amor y en servicios, que podamos llevar esa paz que tanto anhela el mundo, que mantenga unido a tu pueblo y que nos enseñes a vivir con esperanza y amor».