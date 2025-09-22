Educación musical
La música conquista Pájara
En los pasillos de la Escuela de Música de Pájara resuenan los acordes de timples, guitarras, flautas y otros instrumentos, así como el eco de pasos de danza que narran historias ancestrales. El folclore canario, en particular, encuentra en esta centro municipal un espacio de preservación de la identidad de las islas.
M.R.P.
La Escuela de Música y Danza de Pájara ha dado el pistoletazo de salida al curso escolar con una energía vibrante y todas sus plazas ocupadas. Más de 200 estudiantes han llenado las aulas y salas de ensayo, consolidando al centro como un pilar cultural y formativo en el municipio y en toda la isla de Fuerteventura. Con el telón recién levantado, el curso se perfila como una temporada de crecimiento, creatividad y conexión.
Las áreas de música clásica, folclore y danza han comenzado sus actividades teóricas y prácticas, dando vida a un curso que promete estar marcado por el aprendizaje profundo, la participación activa y la difusión de las tradiciones artísticas.
En estas primeras semanas, la Escuela no solo forma artistas, sino que también fortalece el tejido social y cultural del municipio. «Aquí no solo enseñan técnicas musicales o de danza, sino enseñan identidad y eso es muy importante», afirmó un padre orgulloso de que su hijo sea alumnos del centro.
La concejala de Cultura, Ángeles Acosta, destaca que «este centro es un espacio de encuentro intergeneracional donde conviven la tradición y la innovación artística». Además, agrega que desde el Ayuntamiento se sigue «trabajando para garantizar una enseñanza de calidad y para que la música y la danza continúen acercándose a todos los vecinos y vecinas del municipio».
Entre las novedades de este nuevo curso, destaca la incorporación de la especialidad de canto folclore, con la que se amplía la oferta educativa y se fortalece la preservación del patrimonio cultural canario.
«Estamos muy satisfechos de la gran acogida que ha tenido la matrícula este año. Contar con todas las plazas cubiertas nos motiva a seguir trabajando para ofrecer una enseñanza de calidad que combine la técnica, la creatividad y el disfrute de la música y la danza», señalan desde la dirección de la Escuela.
Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, asegura que el verdadero éxito de la Escuela «se debe al compromiso de su profesorado y de su equipo directivo, que trabajan con dedicación para impulsar cada proyecto». Asimismo, reitera que el Ayuntamiento mantendrá su «apoyo decidido, tal y como se ha hecho durante años».
La Escuela, gestionada por la Asociación Banda Municipal de Pájara en colaboración con el Ayuntamiento de Pájara, continuará desarrollando a lo largo del curso diversas actividades y audiciones abiertas al público.
- Adiós verano, hola otoño: tiempo para el lunes por islas en Canarias
- Ni La Strada ni el de Costa Meloneras: este es el buffet libre más antiguo de Canarias (y aun sigue abierto)
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- El paro de guaguas y el descanso dominical cancela hoy 300 viajes
- Un pasajero muere durante un vuelo a Canarias y obliga a activar un aterrizaje de emergencia
- Así es como en Telde un local familiar conquista con bocadillos gigantes y sopa de mariscos
- ¿Por qué hay decenas de hamacas en el Mirador del Río en Lanzarote?
- Las colas dan la vuelta a la manzana: las mejores tartas de queso de Canarias están en este local de Telde