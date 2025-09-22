La música conquista Pájara

La Escuela de Música y Danza de Pájara ha dado el pistoletazo de salida al curso escolar con una energía vibrante y todas sus plazas ocupadas. Más de 200 estudiantes han llenado las aulas y salas de ensayo, consolidando al centro como un pilar cultural y formativo en el municipio y en toda la isla de Fuerteventura. Con el telón recién levantado, el curso se perfila como una temporada de crecimiento, creatividad y conexión.

Las áreas de música clásica, folclore y danza han comenzado sus actividades teóricas y prácticas, dando vida a un curso que promete estar marcado por el aprendizaje profundo, la participación activa y la difusión de las tradiciones artísticas.

En estas primeras semanas, la Escuela no solo forma artistas, sino que también fortalece el tejido social y cultural del municipio. «Aquí no solo enseñan técnicas musicales o de danza, sino enseñan identidad y eso es muy importante», afirmó un padre orgulloso de que su hijo sea alumnos del centro.

La concejala de Cultura, Ángeles Acosta, destaca que «este centro es un espacio de encuentro intergeneracional donde conviven la tradición y la innovación artística». Además, agrega que desde el Ayuntamiento se sigue «trabajando para garantizar una enseñanza de calidad y para que la música y la danza continúen acercándose a todos los vecinos y vecinas del municipio».

El profesor Álvaro Moro durante una de las clases. | LP/DLP

Entre las novedades de este nuevo curso, destaca la incorporación de la especialidad de canto folclore, con la que se amplía la oferta educativa y se fortalece la preservación del patrimonio cultural canario.

«Estamos muy satisfechos de la gran acogida que ha tenido la matrícula este año. Contar con todas las plazas cubiertas nos motiva a seguir trabajando para ofrecer una enseñanza de calidad que combine la técnica, la creatividad y el disfrute de la música y la danza», señalan desde la dirección de la Escuela.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, asegura que el verdadero éxito de la Escuela «se debe al compromiso de su profesorado y de su equipo directivo, que trabajan con dedicación para impulsar cada proyecto». Asimismo, reitera que el Ayuntamiento mantendrá su «apoyo decidido, tal y como se ha hecho durante años».

La Escuela, gestionada por la Asociación Banda Municipal de Pájara en colaboración con el Ayuntamiento de Pájara, continuará desarrollando a lo largo del curso diversas actividades y audiciones abiertas al público.