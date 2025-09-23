Soldados del Ejército de Mauritania se entrenan en Fuerteventura

Soldados del ejercito de Mauritania se encuentran de nuevo en Fuerteventura para adiestrarse en combate en población, moverse en los ambientes desérticos, especializarse en ejercicios de tiro de precisión o en actividades para el mantenimiento de la paz. Estas son algunas de las acciones que desarrollan en suelo majorero, bajo la supervisión de los especialistas del Regimiento de Infantería Soria 9, con guarnición en Puerto del Rosario.

El Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, que forma parte de la Brigada Canarias XVI, se encuentra desde hace días desplegado en el Campo de Tiro y Maniobras de Pájara, para llevar a cabo un ejercicio bilateral junto al ejército mauritano. «Esta colaboración fortalece la cooperación internacional y la seguridad, demostrando el compromiso y la profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas «, apuntan desde el Ejército de Tierra.

La unidad militar mauritana está compuesta por más de una veintena de efectivos que reciben formación por parte de los militares españoles de como actuar ante distintas situaciones tanto en el desierto africano como en combate en el entorno urbano.

La unidad militar de Mauritania en el Campo de Tiro de Pájara. | EJERCITO DE TIERRA

No es la primera vez que militares de Mauritania y España intercambian experiencias, tanto en territorio africano con en el majorero, pues estos encuentros permiten que Mauritania entrene a su ejército para adquirir una mejor preparación en escenarios desérticos y afrontar con ciertas garantías la seguridad de sus fronteras y sus enfrentamientos con los grupos yihadistas que se han instalado en la zona del Sahel.

Desde el pasado mes de mayo, un grupo de soldados del Regimiento Soria 9 se encuentran de misión humanitaria en El Líbano durante seis meses.

Entre la expedición majorera destaca la figura de Antonio Álvarez Vargas, capitán capellán del servicio de asistencia religiosa del mencionado regimiento, que también partió junto al mismo y se unirán de las fuerzas de las Naciones Unidas que cooperan en la zona africana en la misión, enmarcada en la operación UNIFIL (Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano).

El páter, como se conoce popularmente al cura militar, lanzó a principios un llamamiento público en busca de solidaridad para el pueblo mauritano con una campaña de recogida de alimentos. n