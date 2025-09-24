El depósito de Guerime garantiza el agua en el Sur

El Cabildo de Fuerteventura avanza en la ruta trazada para alcanzar una nueva era de seguridad hídrica. Dos infraestructuras largamente esperadas: la reforma de la Estación de Bombeo de Marcos Sánchez (Tuineje) y la construcción del Depósito de Guerime (Pájara), están a punto de culminar, marcando un antes y un después en el abastecimiento de agua en la zona sur de la isla.

La Estación de Bombeo de Marcos Sánchez, con una inversión de 777.500 euros, se encuentra en su fase final de ampliación. Esta obra permitirá optimizar la capacidad de impulsión del agua, mejorando su transporte hacia los núcleos poblacionales con el principal objetivo de que el agua deje de ser una preocupación constante para muchas familias.

Más al sur, en el municipio de Pájara, el Depósito de Guerime emerge como una infraestructura histórica. Con una inversión de 1.767.852,26 euros, este depósito cabecera contará con una capacidad de 5.000 metros cúbicos, divididos en dos vasos. Su construcción no solo refuerza la red de distribución, sino que ofrece una promesa de estabilidad para hogares y empresas que han vivido con incertidumbre hídrica durante años.

Ambos proyectos son desarrollados por el área de Infraestructuras de la Corporación insular, que dirige Blas Acosta, en coordinación con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).

Refuerzo de la seguridad hídrica

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que «con estas infraestructuras reforzamos la seguridad hídrica del sur de la Isla, atendiendo una demanda histórica de los vecinos y garantizando un recurso esencial como es el agua, clave para la calidad de vida de las familias y para el desarrollo económico de Fuerteventura».

Por su parte, el consejero delegado del CAAF, Adargoma Hernández, subrayó que «la reforma de Marcos Sánchez y el depósito de Guerime forman parte de una estrategia integral para modernizar el sistema de abastecimiento insular, mejorando tanto la eficiencia como la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población».

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, ha valorado la importancia de estas inversiones: «son proyectos fundamentales que aseguran un suministro estable y de calidad para el municipio de Pájara, beneficiando tanto a los vecinos como a sectores estratégicos como el turismo y la agricultura».

El concejal de Obras Públicas y Agua del Consistorio sureño, Alexis Alonso, expresó que «con el depósito de Guerime se da respuesta a una demanda de décadas, una obra que marca un antes y un después en la garantía del suministro de agua para nuestra gente».

Estas actuaciones en mejoras hídricas forman parte de la hoja de ruta del Cabildo y del CAAF «para modernizar la red de abastecimiento, reducir pérdidas y garantizar un suministro más estable, especialmente en las zonas con mayor crecimiento poblacional y turístico». Además, añaden que con estas obras, «Fuerteventura da un paso decisivo hacia un sistema hídrico eficiente, sostenible y preparado para el futuro».