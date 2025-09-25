Armas declara ante la juez no haber recibido un céntimo de las empresa

La concejal de Personal, Obras y Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario la pasada legislatura, Peña Armas, negó ayer ante la juez haber cobrado «ni un solo céntimo» de las empresas o particulares con las que trabajaba el Consistorio durante su mandato y se ha declarado víctima de una «denuncia política» por parte de la Fiscalía. Peña fue detenida por la Policía Nacional junto a un técnico municipal y un empresario, el pasado 17 de junio, acusada de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraude.

«El anterior alcalde y otros concejales también promovieron adjudicaciones a las mismas empresas con las que se cuestiona mi proceder. He declarado, al igual que la vendedora, cómo pagué una vivienda adquirida de mi dinero, acreditando el origen de todos y cada uno de los pagos totalmente legal», añadió.

La portavoz de Fuerteventura Avanza compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital de la isla para declarar sobre el llamado ‘caso Odín’, ya que es una de las principales señaladas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en referencia a contratos municipales adjudicados entre 2021 y 2023 por valor de 1.129.056 euros, buena parte de los cuales tuvieron como beneficiarias a personas de su familia.

El técnico municipal, José Luis Espinel, tras comparecer ante el juez. / Efe

Tras ser interrogada, Peña Armas leyó ante la prensa un comunicado en el que niega haber cometido irregularidad y ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía no haya denunciado también al anterior alcalde, Juan Jiménez (PSOE), cuando este intervino en muchos de esos expedientes, ha argumentado. «No está investigado por una denuncia de la Fiscalía, en la que no se formula sospecha alguna en su contra en las adjudicaciones efectuadas. Todos los pagos de las adjudicaciones fueron ordenados por el concejal de Economía, Verdugo Muñoz, que es licenciado en Derecho. A pesar de algunas objeciones del interventor, el señor Verdugo no puso objeción alguna a ningún pago», alegó.

De hecho, según su tesis, el expediente con mayores infracciones señaladas por la auditoría a la que se sometieron esos contratos fue realizado y firmado por el entonces alcalde, Juan Jiménez, y fueron ordenados por el edil de Hacienda, Juan Manuel Verdugo.