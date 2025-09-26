Un estudio revela una orientación singular de las iglesias antiguas en Fuerteventura

Un equipo internacional de investigadores ha analizado la orientación de casi medio centenar de iglesias y ermitas históricas en Fuerteventura, arrojando luz sobre las influencias culturales, religiosas y posiblemente astronómicas que guiaron su construcción.

El estudio, titulado La orientación de las iglesias coloniales de Fuerteventura, fue realizado por M.F. Muratore y A. Gangui, investigadores de universidades argentinas de Luján y Buenos Aires, respectivamente, y del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE).

Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos Arqueoastronomía (P/309307) del IAC y Orientatio ad sidera IV del Ministerio de Ciencia e Innovación de España (MINECO) y fue financiado parcialmente por el CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Luján y el Instituto de Astrofíca de Canarias (IAC).

Imagen de la ermita de Puerto Escondido tras el incendio provocado el pasado miércoles. / RAÍZ DEL PUEBLO

¿Por qué las iglesias de Fuerteventura apuntan al este?

Uno de los principales hallazgos del estudio es que 35 de las 48 iglesias analizadas presentan orientaciones dentro del rango solar, es decir, están alineadas entre los puntos donde el Sol sale durante su movimiento anual. Esta práctica, conocida como orientación canónica, era habitual en la arquitectura cristiana antigua y simboliza la resurrección de Cristo y la Luz del mundo.

En el cristianismo, el este es el lugar del amanecer y representa la segunda venida de Cristo. Esta tradición arquitectónica ha sido documentada desde los primeros escritores cristianos y se refleja en muchas iglesias europeas y coloniales, incluidas las de Canarias.

La cuenta de Instagram @8canarias_ da a conocer este "secreto astronómico" de antiguas iglesias del centro de Fuerteventura. La orientación "muchas iglesias majoreras, construidas entre los siglos XV y XVII, se orientan siguiendo un patrón extraño: unos –14° de desviación, ¿a qué se debe?", se pregunta. La respuesta no es otra que su orientación al este por la simbología cristiana.

Diferencias con otras islas del archipiélago canario

En islas como Lanzarote o La Gomera, los investigadores han observado que muchas iglesias fueron construidas de espaldas a los vientos alisios, que soplan con fuerza desde el noreste durante gran parte del año. Sin embargo, en Fuerteventura, esta tendencia no se repite con la misma claridad.

El estudio sugiere que, a pesar de los vientos dominantes, la arquitectura religiosa en Fuerteventura priorizó el simbolismo cristiano frente a la adaptación climática. Este dato permite distinguir la isla majorera dentro del conjunto del archipiélago y abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre cultura, religión y entorno natural.

Espectacular amanecer en Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé / Gustavomedinaphoto.com

¿Podrían algunas iglesias estar orientadas hacia estrellas como Sirio?

Una de las hipótesis más llamativas del estudio plantea que ciertas iglesias podrían estar alineadas con la estrella Sirio, también conocida localmente como "la Gañanera". Esta estrella, una de las más brillantes del cielo nocturno, ha sido utilizada como referencia por agricultores y pastores tradicionales.

La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en Agua de Bueyes, presenta una orientación inusual que, según los investigadores, coincide con la posición de Sirio en el cielo durante el siglo XVII. Aunque esta conexión aún es especulativa y requiere más estudios, podría reflejar un ejemplo de sincretismo cultural, en el que prácticas astronómicas indígenas se incorporan a los símbolos del cristianismo colonial.

La escuela de Agua de Bueyes (Fuerteventura) aspira a ser un centro de formación de empleo. / La Provincia

Este tipo de integración entre religiosidad cristiana y cosmovisiones locales ya ha sido documentado en otras regiones del mundo colonizado, y Canarias, como punto de encuentro entre Europa, África y América, no sería una excepción.

Factores geográficos también influyeron en las construcciones

Aunque el patrón solar predomina, el estudio también apunta a que la orografía —la forma del terreno— influyó en algunos casos en la orientación final de las iglesias. En zonas montañosas o de difícil acceso, la construcción pudo haberse adaptado a las condiciones del lugar, más que seguir reglas astronómicas o litúrgicas estrictas.

Este análisis arqueoastronómico no solo aporta datos valiosos sobre el patrimonio construido de Fuerteventura, sino que también abre nuevas preguntas sobre la forma en que las creencias, el paisaje y el cielo se integraron en la vida cotidiana durante la conquista de Canarias.

El estudio pone en evidencia la necesidad de seguir investigando el patrimonio religioso desde enfoques multidisciplinares, combinando historia, astronomía, antropología y arquitectura.