Fuerteventura prueba drones para llevar material sanitario ante emergencia

¿Pueden los drones salvar vidas? Esta pregunta no es sólo teoría. Ya se están usando para transportar material sanitario en situaciones reales y simulacros de emergencia. En el Parque Tecnológico de Fuerteventura, se llevó a cabo ayer una demostración de vuelos de drones en circunstancias de emergencias. Se simuló el envío de medicamentos desde el hospital Virgen de La Peña al lugar del incidente, mostrando cómo esta tecnología puede actuar rápidamente en zonas de difícil acceso.

La demostración se llevó a cabo en el Canarias Stratoport del Parque Tecnológico majorero, con la participación del centro tecnológico ITG, Pegasus, Telespazio Ibérica, Enaire y Eurocontrol. Durante el ejercicio se simularon situaciones de emergencia que requerían reconocimiento aéreo y transporte de material sanitario. Los vuelos fueron ejecutados por UAS operados por la UTE Telespazio Ibérica-Pegasus, que detectaron un incidente y activaron un protocolo de emergencia. A continuación, un helicóptero de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias despegó del Aeropuerto de Fuerteventura para prestar asistencia. En una segunda fase, se simuló el envío de medicamentos desde el Hospital General mediante UAS, que realizaron el transporte hasta el lugar del suceso.

Lola García y Manuel Miranda / La Provincia

Los drones demostraron velocidad, pues llegan más rápido que una ambulancia en zonas congestionadas o remotas; acceso, porque pueden sobrevolar terrenos difíciles, como barrancos, montañas o áreas rurales; seguridad, porque reducen el riesgo para el personal sanitario en situaciones peligrosas; y precisión, porque gracias a sistemas como U-Space, los vuelos son seguros y controlados incluso en espacios aéreos urbanos.

Se trata de la última demostración llevada a cabo por el proyecto U-Elcome, coordinado por Eurocontrol y liderado en España por Enaire, tras haber realizado simulacros en localizaciones de todo el territorio nacional, Italia y Francia.

Público asistente al simulacro desarrollado ayer en la isla. / La Provincia

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló que «el proyecto U-Elcome nos muestra las capacidades que tiene el Parque Tecnológico de Fuerteventura y sus instalaciones para el desarrollo de misiones de servicio público: vemos como drones y helicópteros colaboran en misiones de emergencia y transporte sanitario, con un ejemplo práctico de cómo la tecnología puede salvar vidas y mejorar nuestra respuesta en situaciones críticas». Además, añadió que «esto confirma, por otra parte, que cuando instituciones, empresas y sociedad trabajan juntas, podemos atraer innovación, generar inversión y diversificar nuestra economía».

Por su parte, el consejero de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, recalcó que «la tecnología no es un fin en sí mismo, es un instrumento de cohesión territorial». «Nos permite que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a servicios más rápidos, más eficaces y más seguros. Nos permite afrontar emergencias y atender a la población con más rapidez y eficacia. Y también nos ayuda a enfrentar el gran desafío que tenemos por delante: el reto demográfico, que nos exige garantizar igualdad de oportunidades en todas nuestras islas», añadió.

El helicoptero de emergencias. / La Provincia

Referente nacional

«Con esta demostración de vuelos en Fuerteventura se concluye la última de las campañas de validación que hemos realizado durante los tres años de duración del proyecto U-Elcome en ocho comunidades autónomas españolas. Sin embargo, gracias a este proyecto, en muchas de ellas se seguirán realizando vuelos de drones con los casos de uso que venimos mostrando aquí», señaló Rodrigo Benedit Pascual, técnico del Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones de Enaire y coordinador técnico del proyecto U-Elcome en España.

El proyecto U-Elcome se ha realizado durante tres años en ocho comunidades autónomas españolas

En opinión de Benedit, el Parque Tecnológico de Fuerteventura «es un referente nacional en lo que respecta a operaciones aéreas no tripuladas que, junto a otras localizaciones seleccionadas en España, han sido y serán muy importantes para validar la implantación del U-space en nuestro país».

Enaire es el puente entre los servicios tradicionales de navegación aérea y los nuevos operadores digitales de drones.