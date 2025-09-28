Fuerteventura llora la muerte de Rosa Mari Mesa

Fuerteventura amaneció ayer con el corazón encogido. La noticia del fallecimiento de Rosa María Mesa Hernández, conocida cariñosamente como Rosa Mari, dejó un vacío profundo en la memoria colectiva de la isla. Nacida en Tiscamanita en 1942 y fallecida en Tuineje en 2025, su vida fue un testimonio de lucha, compromiso y amor por su tierra.

Rosa Mari se convirtió en una figura clave del activismo social y político en Fuerteventura. Junto a su esposo, Paco Afonso, fundó en 1977 junto a otros compañeros Asamblea Majorera, un movimiento autogestionario que surgió desde las entrañas del pueblo y que aún hoy, integrado en Coalición Canaria, sigue marcando el rumbo político de la isla.

Un legado más allá de la política

Su legado va mucho más allá de la política. Rosa Mari fue concejala del Ayuntamiento de Tuineje, en la etapa de Paco de León en la Alcaldía, consejera del Cabildo de Fuerteventura, en la presidencia de Mario Cabrera, y directora insular del Área de Salud, cargos desde los cuales impulsó programas pioneros en atención a la mujer, prevención de toxicomanías y mejora de los servicios sociales. Su sensibilidad hacia las familias más vulnerables convirtió su gestión en un modelo de cercanía y humanidad.

Gran Tarajal, el pueblo que la acogió como residente tras contraer matrimonio, fue testigo de su crecimiento como líder y vecina comprometida, y la recuerda como una mujer valiente y comprometida.

Fue nombrada Hija Predilecta de Fuerteventura en 2015, un reconocimiento que apenas roza la magnitud de su influencia en la vida de los majoreros.

Rosa Mari no solo deja una trayectoria política. Deja una forma de entender el servicio público como entrega y acción transformadora. «Su voz, que tantas veces alzó por los que no tenían voz, seguirá resonando en cada rincón de Tuineje y en la isla, en cada gesto solidario, en cada lucha por la justicia social», señaló un compañero que compartió tarea política.

Fue concejala en Tuineje, consejera del Cabildo majorero y directora insular del Área de Salud

La presidenta del Cabildo, Lola García, expresó en redes sociales: «Hoy despedimos a una compañera, una de las fundadoras de Asamblea Majorera. Rosa María Mesa, una mujer valiente y comprometida que dedicó su vida a mejorar la de los demás y a impulsar los servicios sociales en nuestra isla».

Por su parte, el secretario general de AM, Mario Cabrera, apuntó que «Rosa Mari fue una mujer luchadora y decidida que trabajó siempre por lograr un cambio para la Isla. Desde que inició su aventura política como fundadora de AM, dejó una marca importante y abrió camino para muchas personas que después continuaron su proyecto». Además, añadió que «siempre estaba pendiente de quienes más lo necesitaban, tanto como consejera del Cabildo como en su labor al frente del Área de Salud en la isla. Fue un referente y una guía para quienes compartimos con ella esta trayectoria. Dejó enseñanzas valiosas y un ejemplo que permanecerá con nosotros».

Fuerteventura llora a una de sus hijas más queridas. Pero también celebra su vida, su legado y su ejemplo. Porque Rosa Mari no se ha ido: permanece en la memoria viva de la isla majorera.