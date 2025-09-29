El Cabildo de Fuerteventura posibilita la reforma de 138 casas en El Cotillo

El Cabildo de Fuerteventura destinará 1.128.172,94 euros en el periodo 2024-2026 para rehabilitar 138 viviendas en la localidad de El Cotillo tras aprobarse en sesión plenaria la inversión plurianual para financiar la rehabilitación de entornos residenciales.

El programa Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada de El Cotillo se dirige a mejorar el entorno de estas viviendas, dentro de un acuerdo suscrito entre el Cabildo majorero, el Ayuntamiento de La Oliva, el Gobierno de Canarias y el Estado, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGeneration EU en la comunidad autónoma de Canarias.

Compromiso con la vivienda en la isla

Actualmente, se impulsan otros proyectos de rehabilitación de vivienda en los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario, también en convenio con ayuntamientos, Estado y Gobierno autónomo. Existen, además, otras iniciativas para la construcción de 57 viviendas en La Oliva y casi un centenar en Puerto del Rosario (zonas de Rosa Vila, calles Bernegal y Don Quijote), con financiación del Cabildo, Instituto Canario de Vivienda y Ministerio de Vivienda, en coordinación con los ayuntamientos que definen los suelos aptos para estas infraestructuras.

La presidenta insular, Lola García, destacó «el firme compromiso del Cabildo en materia de vivienda, en este caso con la rehabilitación de entornos residenciales que permiten mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas».

Por su parte, el consejero de Acción Social y Vivienda, Víctor Alonso, valoró la implicación de las diferentes administraciones en un fin social como es la vivienda. «Es importante seguir colaborando con el resto de municipios para que promuevan iniciativas de este tipo, con la implicación del Estado y el Gobierno de Canarias, tanto para la rehabilitación de vivienda como para la construcción».

La consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, considera que la aprobación de la inversión plurianual «supone un paso importante para la consecución del proyecto que posibilitará la reforma de estas viviendas en El Cotillo».