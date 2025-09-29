La edad no frena a los abuelos en Fuerteventura

La Granja Experimental de Pozo Negro, en el municipio de Antigua, se convirtió este fin de semana en el epicentro de la energía y el entusiasmo de casi 300 personas mayores que participaron en el Campeonato Insular Neuromajo 2025. El evento, que ya se ha consolidado como una cita clave para el envejecimiento activo en Fuerteventura, ofreció dos días intensos de participación, convivencia y superación personal para los abuelos.

El evento demostró que el envejecimiento activo no es una utopía, sino una realidad que se construye con voluntad política, apoyo comunitario y, sobre todo, con la participación de quienes han vivido más y aún tienen mucho por ofrecer. Neuromajo se ha convertido en mucho más que una competición, en todo un acontecimiento social.

La iniciativa es un proyecto impulsado por el Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con los ayuntamientos y la Asociación Neurolímpica, que busca fomentar la salud física y mental de las personas mayores a través del juego, el deporte y el trabajo en equipo. En esta edición, se ha sumado el apoyo de Padilla Supermercados Spar, reforzando el compromiso comunitario con el bienestar de los mayores.

Durante el sábado y el domingo, los equipos se enfrentaron a cuatro pruebas y pusieron a prueba tanto la agilidad como la mente. En la prueba de relevos, testearon la velocidad y coordinación en equipo. La precisión y la tradición fue puesta a prueba en Arco Canario, una actividad típica de las islas. La prueba Cifras y Letras comprobó el ingenio y el cálculo mental, mientras que en Carrera de letras se observó la rapidez y memoria en movimiento.

El ambiente fue de auténtico compañerismo, donde la competitividad quedó en segundo plano frente a las risas, los bailes y el orgullo de participar. Tras una reñida clasificación, cuatro equipos lograron su pase a la final regional que se celebrará en diciembre en Gran Canaria. Ellos son los Amigos de Pájara, que se proclamaron campeones; Las Apañás (Puerto del Rosario); Las Elegidas (Antigua) y Camellito (Tuineje). Cada uno de estos equipos representará a Fuerteventura en la gran cita regional, llevando consigo el espíritu de una isla que apuesta por sus mayores.

«Esto no es solo una competición, es una celebración de lo que aún somos capaces de hacer. Nos sentimos vivas, útiles y acompañadas», comentó una de las participantes en Neuromajo 2025 tras recoger su medalla como campeona insular.