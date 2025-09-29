Fuerteventura celebra el Día de las Letras Canarias 2025 con un homenaje teatral a Alonso Quesada

El próximo 4 de octubre, el Auditorio Insular de Fuerteventura se convertirá en escenario de un homenaje singular al escritor grancanario Alonso Quesada, figura clave de la literatura canaria del siglo XX. El acto, que se enmarca en la conmemoración del Día de las Letras Canarias 2025, ofrecerá una puesta en escena que transita entre el teatro de salón y la lectura dramatizada, combinando arte, música y memoria.

El montaje propone una ambientación íntima y evocadora: una maleta repleta de libros, montañas de periódicos y algunas lámparas antiguas sirven como elementos centrales del decorado. Esta escenografía, sencilla pero potente, recrea el universo literario y cotidiano del autor. Tres actores y una chelista darán vida a los textos seleccionados, sumergiendo al público en un entorno donde las palabras cobran cuerpo y la música añade profundidad emocional.

Crónica social y música clásica: una combinación poderosa

La propuesta no se limita a recitar textos. Se trata de un ejercicio de inmersión que recoge el espíritu crítico, irónico y humano de Alonso Quesada, especialmente presente en sus crónicas sociales. Estas piezas, muchas de ellas publicadas en prensa a comienzos del siglo pasado, retratan con agudeza la sociedad canaria de su tiempo.

El acompañamiento musical corre a cargo de una violonchelista que interpretará obras del compositor Camille Saint-Saëns, estableciendo un diálogo sonoro con las palabras del autor. Esta fusión artístico-literaria potencia la carga anímica del espectáculo, haciendo que la experiencia trascienda el formato tradicional de lectura.

Para reforzar la atmósfera, se utilizará un ciclorama a media altura sobre el que se proyectarán imágenes que conectan con los textos leídos. Estas proyecciones, junto con un cuidado diseño de iluminación, permitirán al público entrar en los estados emocionales sugeridos por las obras de Quesada: nostalgia, crítica, ironía, contemplación.

El resultado es una propuesta innovadora, que evita la solemnidad y busca acercar la figura del autor a públicos de todas las edades, desde un enfoque lúdico, respetuoso y profundamente literario.

Un tributo necesario a una figura clave de la literatura canaria

Alonso Quesada, seudónimo de Rafael Romero Quesada, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886 y murió prematuramente en 1925. Pese a su corta vida, dejó un legado literario notable, caracterizado por un estilo directo, observador y a menudo irónico. Fue poeta, narrador, ensayista y, sobre todo, un agudo cronista de la sociedad de su época.

Su visión crítica del mundo, alejada de dogmas y repleta de matices, lo convierte en un autor adelantado a su tiempo. La celebración del Día de las Letras Canarias de este año lo pone nuevamente en el centro de la cultura del Archipiélago, permitiendo redescubrir su obra desde un formato escénico que rompe con lo convencional.