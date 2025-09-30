Educación resuelve una demanda histórica de Fuerteventura con la apertura del CIFP en Morro Jable

El sur de la isla de Fuerteventura por fin cuenta desde este curso 2025/2026 con el históricamente demandado Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Morro Jable, tras su apertura por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez. Un centro que oferta doce grupos de grado básico, medio y superior de seis ramas diferentes de Formación Profesional: Actividades Físicas y Deportivas, Hostelería y Turismo, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Industrias Alimentarias y Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y acoge a un total de 118 estudiantes, quienes ya no tendrán que desplazarse hasta Puerto del Rosario, a casi noventa kilómetros de distancia, para continuar sus estudios.

"Hoy el sistema educativo canario es un poco más justo, al proporcionar a los jóvenes de la zona sur de la isla majorera las mismas posibilidades de acceder a la Formación Profesional que en cualquier otra isla", expresó Poli Suárez durante su visita al centro junto con la consejera de Empleo, Jéssica de León. "Cuando existe diálogo y predisposición para resolver reivindicaciones atascadas durante décadas, es más fácil encontrar la fórmula que nos permita atender al conjunto de la comunidad educativa en las condiciones que merece", subrayó Suárez. En este sentido, el consejero manifestó que "se trata de un hito del que todos debemos sentirnos muy orgullosos, pero, concluyó, especialmente las familias que tanto han luchado para que sus hijos e hijas dispongan de esta oportunidad que les facilitará el acceso al mercado laboral".

En esta misma línea de atender reivindicaciones históricas de la comunidad educativa de Fuerteventura, Poli Suárez anunció también que el sur de esta isla contará con una sede para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en las próximas convocatorias de junio y julio. "Hemos mantenido conversaciones con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para habilitar las instalaciones y personal necesario, de forma que los jóvenes de esta zona no tengan que desplazarse tantos kilómetros o pasar noches fuera de sus casas para hacer estos exámenes", explicó el consejero.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, felicitó al consejero de Educación por esta iniciativa "que viene a reducir una desigualdad histórica en Fuerteventura que obligaba a los estudiantes del sur a trasladarse a Puerto del Rosario para continuar sus estudios de Formación Profesional, y no solo eso, sino que el nuevo centro ofrece formación adaptada a los perfiles más demandados en la isla. Este es un objetivo que perseguimos y, por el que trabajamos desde la Consejería de Turismo y Empleo, ya que el 80% de las personas desempleadas carecen de formación, por lo que resulta imprescindible ofrecer cursos que sean cada vez más atractivos y que se adapten a las necesidades de las empresas, con el objetivo de que los participantes encuentren un trabajo al finalizar y puedan incorporarse al mercado laboral".

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, agradeció al Gobierno de Canarias que haya hecho posible que existan diferentes ramas formativas para que los jóvenes y las personas que quieran seguir formándose puedan hacerlo, ya que hasta ahora adolecía de una oferta formativa más allá de la hostelería.

La apertura del CIFP en Morro Jable, contemplado en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, responde también a la misión del Gobierno de Canarias de potenciar la Formación Profesional en todo el archipiélago, con una oferta formativa insularizada y adaptada a las demandas del mercado laboral de cada territorio. Así, dentro de la red de centros, además de este en Fuerteventura, destaca este curso la incorporación de otros cuatro nuevos centros integrados de FP —ubicados en Valverde (El Hierro), San Sebastián de La Gomera y Santa María de Guía y Telde (Gran Canaria)—. En el caso de El Hierro y La Gomera se trata de los primeros centros de estas características en ambas islas, lo que supone un avance histórico para garantizar que su alumnado pueda acceder a oportunidades formativas de calidad sin necesidad de abandonar su lugar de residencia.

No en vano, el presente curso 2025/2026 ha comenzado con más de 47.000 estudiantes matriculados en FP y en enseñanzas de Régimen Especial en toda Canarias, 1.600 más que el pasado año académico y 3.700 más en los dos años transcurridos de legislatura, con un total de 2.600 grupos —84 más que el pasado curso y 126 más respecto al 2023/2024—. Todo ello respaldado por la labor de casi 4.000 docentes en 175 centros públicos del archipiélago, sumando además treinta prospectores encargados de la búsqueda de empresas para que los estudiantes realicen sus prácticas.

En lo que respecta a la Formación Profesional Adaptada, este curso se ofertan 516 plazas en itinerarios específicos, dirigidos tanto a jóvenes de entre 16 y 20 años con discapacidad intelectual leve o moderada, como a personas de entre 21 y 30 años con una discapacidad igual o superior al 33%. Con ratios reducidas de doce estudiantes por aula, esta modalidad asegura una atención más personalizada y mejora la inclusión y la empleabilidad de este alumnado.

Más de 4,6 millones de euros en Fuerteventura

Fuerteventura vuelve a estar muy presente en las acciones planificadas por la Consejería, con una inversión superior a 4,6 millones de euros en diferentes ámbitos durante la legislatura. Entre ellas, destacan las zonas de sombra en todos los IES de la isla y en los centros de Pájara y Tuineje, con un importe de casi 1,8 millones.

También han comenzado las obras de mejora del CEIP Gran Tarajal y del IES San Diego de Alcalá, junto con la licitación del techado de las canchas del CEIP Pájara y del CEIP Cristóbal García Blairzy. Asimismo, se han planificado la ampliación del IES La Oliva, la redacción del proyecto del CEIP Tarajalejo, la retirada de aulas modulares en el CEIP Morro Jable y una inversión de más de 409.000 euros en sistemas fotovoltaicos y sensores térmicos para la adaptación de los centros al cambio climático.

En cuanto a la dotación digital, dentro del programa #EcoDigEdu, se han desplegado en Fuerteventura más de 6.000 dispositivos entre portátiles, tabletas, sistemas de megafonía, cámaras para aulas multimedia y equipos para aulas digitalizadas.

En el caso del nuevo CIFP en Morro Jable, se trata de la reconversión del antiguo CEIP El Ciervo, cuyo alumnado fue trasladado al recientemente construido CEIP Morro Jable, optimizando así los recursos educativos en la zona. Con esta reorganización, la Consejería responde a las demandas del sector productivo local, refuerza la conexión entre educación y empleo y garantiza una formación profesional adaptada a los perfiles más solicitados en la isla.