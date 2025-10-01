AM critica la entrada de arena del Sáhara sin ningún tipo de control

Poner negritas dijo:

Asamblea Majorera (AM), formación que se encuentra integrada en la coalición de partidos de Coalición Canaria (CC), ha denunciado la entrada de arena procedente del Sahara sin ningún tipo de control fitosanitario y con el riesgo de la entrada de plagas o especies invasoras.

Los nacionalistas se amparan para esta denuncia en el atraque en el muelle comercial de Puerto del Rosario del buque de carga Dura Bulk. La embarcación, de bandera marroquí, descargó estos días toneladas de arena procedente de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, para su uso en obras de construcción en la isla.

Desde AM-CC se advierte del riesgo que supone la descarga sin control de arena procedente del Sáhara Occidental, tanto por sus posibles implicaciones legales como medioambientales. En este último aspecto, la formación subraya que «este tipo de operaciones no está sometido a los controles fronterizos necesarios, ya que el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) de Puerto del Rosario permanece inactivo, facilitando la entrada de materiales sin la supervisión adecuada».

A juicio de los nacionalistas, según establece la legislación canaria, el tratamiento de las arenas procedentes del continente africano está regulado por la Orden de 6 de agosto de 2001. Dicha normativa fija los criterios y protocolos que deben guiar la importación, control y tratamiento fitosanitario de este tipo de materiales, con el objetivo de evitar la introducción de especies invasoras, plagas o contaminantes en el archipiélago.

Entre los criterios que recoge esta norma, afirman desde AM, se encuentra el tratamiento obligatorio de arenas importadas, a través de mecanismos que garanticen la eliminación de contaminantes y organismos patógenos. «Estos incluyen fumigación, tratamiento térmico a temperaturas muy elevadas, aplicación de sustancias químicas o tratamiento físico, como puede ser el lavado cribado de la arena».

Además, critican desde AM, la arena debe ir acompañada de documentación que acredite su origen y los tratamientos aplicados, y ser inspeccionada en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) antes de su uso. «Es decir, es el Estado, quien, a través del PIF, debe asegurar que estos controles se ejecuten efectivamente en la entrada al puerto. La llegada de este buque pone en duda el cumplimiento efectivo de la normativa».

De este modo, el partido reitera su petición al Gobierno del Estado español de reforzar de manera urgente el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) de la capital majorera.