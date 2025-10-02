La almazara del Cabildo moltura 70.000 kilos de aceitunas de Fuerteventura
Los primeros litros extraídos han sido entregados a 145 productores majoreros
La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. Una producción de aceite que ha comenzado a ser entregada a 145 productores y productoras de la Isla, y se continúa recibiendo la variedad verdial, tipología que finaliza la campaña.
La elaboración del aceite se ha realizado siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias para su fabricación, pasando por las pruebas analíticas correspondientes.
La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero Matías Peña, agradecen el esfuerzo que realizan los olivicultores por mantener la excelencia de un producto como el aceite majorero.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
- Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar 60 horas a la deriva en el mar
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros