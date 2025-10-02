Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La almazara del Cabildo moltura 70.000 kilos de aceitunas de Fuerteventura

Los primeros litros extraídos han sido entregados a 145 productores majoreros

Recogida de aceite en la almazara de Pozo Negro

Recogida de aceite en la almazara de Pozo Negro / La Provincia

M. R. P.

La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. Una producción de aceite que ha comenzado a ser entregada a 145 productores y productoras de la Isla, y se continúa recibiendo la variedad verdial, tipología que finaliza la campaña.

La elaboración del aceite se ha realizado siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias para su fabricación, pasando por las pruebas analíticas correspondientes.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero Matías Peña, agradecen el esfuerzo que realizan los olivicultores por mantener la excelencia de un producto como el aceite majorero.

