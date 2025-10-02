La almazara del Cabildo moltura 70.000 kilos de aceitunas de Fuerteventura

La almazara del Cabildo de Fuerteventura ha procesado más de 70.000 kilogramos de aceituna en la campaña de 2025. Una producción de aceite que ha comenzado a ser entregada a 145 productores y productoras de la Isla, y se continúa recibiendo la variedad verdial, tipología que finaliza la campaña.

La elaboración del aceite se ha realizado siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias para su fabricación, pasando por las pruebas analíticas correspondientes.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero Matías Peña, agradecen el esfuerzo que realizan los olivicultores por mantener la excelencia de un producto como el aceite majorero.