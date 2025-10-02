Sanidad alerta de la presencia de mosquitos peligrosos en Tuineje

El mosquito tigre (Aedes albopictus) regresa de nuevo a Fuerteventura, donde se creía erradicado. La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha activado de nuevo el protocolo previsto en el Sistema de Vigilancia Entomológica de las islas tras detectarse varios ejemplares adultos de la citada especie en una vivienda de Las Casitas, en el municipio de Tuineje.

El protocolo del Sistema de Vigilancia Entomológica se activó el pasado miércoles tras recibirse un aviso de una persona residente en la zona con una imagen de un ejemplar capturado en una vivienda en la citada zona. Tras una primera inspección en la vivienda se localizaron varios ejemplares adultos de esta especie, si bien no se detectaron más ejemplares adultos, ni huevos, ni larvas, ni en la vivienda ni en las zonas cercanas.

Los ejemplares recolectados han sido identificados morfológicamente como pertenecientes a la especie Aedes albopictus, tras su análisis en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

Tras confirmarse la presencia de este vector, los técnicos encargados de la vigilancia han colocado una trampa Bg y varias ovitrampas en la vivienda afectada, tal y como indica el protocolo establecido para estos casos.

Desde la detección de los insectos, se activó el protocolo específico ante estas detecciones, con la participación de la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura, el personal del Laboratorio de entomología médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de la ULL y del Ayuntamiento de Tuineje.

Picadura

La picadura del mosquito tigre es más dolorosa de lo normal, que se nota en el mismo momento con una sensación punzante o un ardor leve; o bien una inflamación de la zona varios días y ronchas grandes o pequeñas ampollas.

A principios de diciembre de 2017 se detectó algunos ejemplares de los peligrosos mosquitos en la urbanización de Las Granadas, en el Puerto del Rosario.