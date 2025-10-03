La Oliva levanta reparos por un millón en sólo dos meses

El Partido Popular (PP) alerta de la grave situación en la gestión económica del Ayuntamiento, después de constatar que en dos meses el grupo de gobierno ha levantado reparos de Intervención por un importe total de 1.236.003,91 euros, «según recogen los decretos elevados al pleno ordinario de septiembre», critican los conservadores.

Entre las incidencias detectadas por la Intervención municipal «se incluyen casos de ausencia de documentación administrativa obligatoria y otros requisitos esenciales para garantizar la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos».

«Levantar reparos por más de un millón de euros en tan poco tiempo es alarmante y evidencia una falta de control en la gestión económica del Ayuntamiento», declaró José Vicente Calero Saavedra, portavoz del PP.