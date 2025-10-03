Los vecinos ganan 128 sentencias por sus viviendas

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 6 y nº 7 de Puerto del Rosario han dictado recientemente dos nuevas sentencias en el caso del casco viejo de Corralejo favorables a los vecinos del pueblo. Se trata del inmueble de 53,63 m², que se encuentra en la placita de Corralejo, propiedad de los hermanos Morera Morera, dirigido por el letrado grancanario Sebastián Socorro Perdomo; y del inmueble, que ocupa una superficie de 43,20 metros cuadrados, situado en la calle Gerardo Estévez Martín nº 14 de la localidad de Corralejo, propiedad de Minerva Carballo Acosta, de los hijos y, esposa y Herederos de su hermano fallecido Mamerto Carballo Acosta, defendido por el abogado de Las Palmas, Javier Medina Medina.

Ambas sentencias concluyen de igual forma, que los legítimos propietarios de las viviendas son los vecinos del pueblo marinero y que, la entidad mercantil Delva Internacional S.A., administrada por José Manuel Jiménez del Valle, no adquirió de buena fe, por lo que no puede verse protegida por la fe pública registral, lo que conduce ello necesariamente a la estimación de las demandas formuladas por los vecinos, al haberse acreditado en los tribunales la prescripción adquisitiva y, por consiguiente, la carencia de condición de terceros de buena fe de la empresa que se considera dueña de todo un pueblo.

Las sentencias recogen que son tres los requisitos exigidos para la estimación de la acción declarativa de dominio: primero, que exista interés o necesidad de protección ante la controversia suscitada por oposición al dominio del actor; segundo, que la cosa cuyo dominio se pretende esté plenamente identificada; y, tercero, que se acredite el dominio del actor.

El origen del conflicto de los vecinos de Corralejo con la trama urbanística que intentó apoderarse de sus casas, muchas de ellas con una antigüedad de más de 100 años y que no se encontraban registradas en aquellos años, comenzó a partir de julio de 2001, cuando varios empresarios con el claro propósito de obtener un enriquecimiento especulativo urbanístico ilícito, a sabiendas de que las mismas no habían sido objeto de compraventa, presentaron escritos en el Ayuntamiento de La Oliva solicitando licencias de segregación de las citadas casas, como si fueran suyas y como si de parcelas no edificadas se tratase. El Consistorio, presidido entonces por González Arroyo, hizo caso omiso y las mismas fueron aprobadas por silencio administrativo.

Los vecinos ganan 128 sentencias por sus viviendas

Desde entonces comenzó la lucha vecinal para defender sus derechos legítimos y la de sus herederos. Por ello, crearon el Comité de Afectados del casco viejo de Corralejo, que es un colectivo ciudadano que viene trabajando desde hace años con el objetivo de defender el derecho de los legítimos propietarios de un centenar de las viviendas del casco histórico, ante las acciones de empresas y particulares interesados con especular y obtener beneficios económicos con estas propiedades falseando y forzando la legalidad vigente.

Con estos dos nuevos resultados, ya son 128 las resoluciones judiciales a favor de los vecinos: Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario: sesenta y cuatro (64); Audiencia Provincial (45) y Tribunal Supremo (19).