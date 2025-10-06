Jorge Ávila presenta su nuevo show en Fuerteventura: humor canario en estado puro
El cómico majorero Jorge Ávila actúa este 10 de octubre en el Auditorio de Antigua con su último espectáculo, una noche de comedia en vivo cargada de autenticidad, anécdotas y risas a carcajadas
Jorge Ávila, humorista y creador de contenido nacido en Fuerteventura y residente en Gran Canaria, vuelve a su isla natal para ofrecer un show íntimo, divertido y honesto. Su carisma natural, la conexión con el público y esa capacidad de transformar situaciones cotidianas en comedia han hecho que su nombre suene cada vez con más fuerza en la escena del humor canario.
El espectáculo tendrá lugar este viernes, 10 de octubre, a las 20.30 horas en el Auditorio de Antigua.
Lejos de los grandes montajes, Jorge apuesta por la fórmula clásica: un escenario, un micrófono y muchas historias que contar. Y lo cierto es que, en sus manos, esa sencillez se convierte en una bomba de risas.
¿De qué va el espectáculo?
La propuesta es clara: reírse de la vida, con la vida y en directo. El nuevo show de Jorge Ávila se construye a base de:
- Anécdotas personales con las que cualquier canario puede sentirse identificado.
- Improvisación espontánea que cambia según el público.
- Observaciones agudas sobre momentos incómodos, situaciones absurdas y costumbres locales que todos hemos vivido.
Nada de filtros. Nada de guiones rígidos. Solo la magia del presente, el buen humor y esa chispa isleña que tanto conecta con el público de las islas.
