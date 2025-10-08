La Guardia Civil multa a dos personas por navegar sin permiso y poner en riesgo a pasajeros en Corralejo

La Guardia Civil de Fuerteventura, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Puerto del Rosario, realizó el pasado 27 de septiembre una inspección en Corralejo sobre una embarcación de recreo que se disponía a zarpar con seis personas a bordo para practicar kitesurf.

Esta actuación se enmarca en las labores de control de actividades turísticas que se desarrollan en la isla, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de servicios.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la embarcación semirrígida carecía de la documentación obligatoria para ejercer la actividad. No se presentó el despacho de la nave, el seguro obligatorio, la acreditación de alta en el Instituto Social de la Marina ni el título profesional habilitante para su manejo.

Estos requisitos son esenciales no solo para asegurar la legalidad de la actividad, sino también para proteger la seguridad de las personas a bordo en caso de cualquier incidencia.

Ante esta situación, la PAFIF realizó gestiones complementarias en la sede de la supuesta empresa organizadora, donde se constató que la embarcación pertenecía a una persona distinta del denunciado.

El propietario reconoció que la nave no disponía de la documentación en vigor y que había sido arrendada al supuesto patrón para el desarrollo de la actividad contratada.

Estos hechos evidencian diversas irregularidades tanto por parte del arrendador como del propietario, que podrían constituir infracciones a la normativa de la Marina Mercante en materia de despacho y habilitación de embarcaciones.

Tras detectar estas carencias, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de comprobar siempre que las empresas o particulares que ofrecen actividades marítimas cuentan con las autorizaciones, seguros y titulaciones exigidos por la normativa.

Optar por servicios debidamente acreditados no solo aporta mayor confianza, sino que garantiza la seguridad de quienes disfrutan de las actividades en el mar.

En caso de duda o conocimiento de posibles irregularidades, se anima a la población a contactar con la Guardia Civil, que mantiene su compromiso de velar por la seguridad en el litoral majorero y por la protección de todas las personas que participan en actividades náuticas y turísticas en la isla.