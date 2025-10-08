La periodista Nativel Preciado participará en la Feria del Libro de Fuerteventura

Isaac Rosa, Nieves Concostrina, Vicente Vallés, Blanca Lacasa, Kiko Amat, Agustín Fernández Mallo y Nativel Preciado son algunos de los autores que participan en la 35 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura, que se celebra del 23 al 26 de octubre en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos, en la capital insular.

La feria se ha convertido en los últimos años en un festival cultural abierto a otras disciplinas como la danza, el circo, el teatro o la música, y en un festival cultural que reúne durante cuatro días a autores, libreros, editores y lectores. Además, el cantante Muerdo ofrecerá un concierto en la Carpa Josefina Plá el 24 de octubre.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, expresó «el honor que supone presentar una nueva edición de la feria, que nació con el propósito de fomentar la lectura en la Isla y que hoy es un referente cultural en Canarias». También, añadió que «supone un impulso a la creación local, a nuestras autoras y autores, librerías y al diálogo con profesionales de Fuerteventura».

También asistieron a la presentación de este evento cultural, el consejero insular de Cultura, Rayco León, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, así como Javier Santos, director de la Banda de la Escuela Insular de Música, que participará en el espectáculo inaugural.

El pregón correrá a cargo del poeta y escritor Benjamín Prado, que dará el pistoletazo de salida a un evento que se ha consolidado a lo largo de sus ediciones.

El ciclo ‘El escritor y tú’ regresa a la feria del libro con Agustín Fernández Mallo, autor de más de una veintena de obras que incluyen novelas, ensayos, poesía y otros tipos de narrativa. Es uno de los miembros más destacados de la llamada Generación Nocilla.

Además, la Feria se suma a la celebración del Día de las Letras Canarias, dedicado este año a Alonso Quesada, con una mesa en la que Marcos Hormiga, Beatriz Morales y Victoriano Santana abordarán la obra del autor grancanario.

Uno de los platos fuertes de esta edición correrá a cargo de la compañía gallega Pistacatro, que, junto a la Banda de la Escuela Insular de Música, pondrán en escena ‘Orquesta malabares’.

El espectáculo de clausura correrá a cargo del actor Pepe Viyuela y el barítono Luis Santana, que presentan ‘La Risa en Verso’, un recital en torno al humor literario a través de una selección de fragmentos y relatos de los grandes escritores.