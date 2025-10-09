El plan parcial Rosa del Lago afecta a dos zonas protegidas

Drago Canarias ha reiterado su denuncia sobre la reactivación del plan parcial Rosa del Lago, en Puerto del Rosario, que prevé un total de 2.504 nuevas camas. Además, revela que el complejo turístico, actualmente en construcción, afectará de manera directa a dos zonas con elementos patrimoniales protegidos. Se trata de un bien de interés etnográfico y un yacimiento paleontológico, ambos recogidos en el Catálogo Municipal de Protección de Puerto del Rosario.

El proyecto urbanístico contempla un hotel de cinco estrellas, un campo de golf de 682.000 metros cuadrados, dos centros comerciales, 1.500 plazas residenciales, repartidas en bungalows, adosados y villas y un suelo que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece como uso turístico y que contempla el citado número de camas.

Este proyecto turístico fue aprobado en 1999 y afectado por la Moratoria Turística de 2001, por lo que quedó paralizado. Sin embargo, la licencia nunca se revocó y ahora sus promotores han decidido reactivarlo.

Desde Drago Canarias se insiste en que la afección más significativa del plan parcial se producirá sobre el conjunto etnográfico de Punta de La Tiñosa, que aparece recogido en el Catálogo como de protección integral y de alto valor etnográfico. Por otro lado, también generará afecciones sobre un yacimiento paleontológico, denominado como depósito litoral y también recogido en el Catálogo como de protección integral.

Licencia

AM-CC aclara que el polémico plan parcial cuenta con una licencia del año 2000, que fue reactivada durante la legislatura 2019-2023, «cuando el Pacto de las Flores, donde se encontraba Podemos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España». Además, añade que «en ese momento se pudo haber aplicado el artículo 147 de la legislación urbanística para iniciar la caducidad de la licencia, ya que habían transcurrido los plazos sin ejecutarse el plan parcial. Sin embargo, no lo hicieron y permitieron la reactivación».