El Gobierno de Canarias reclama desmantelar la central de El Charco
Para ello pide la instalación de una nueva subestación en la zona de Zurita
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, presentó alegaciones a la propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030, que desde ayer está sometida a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En dichas alegaciones a cargo de la Dirección General de Energía «pedimos que en la planificación a 2030 se contemple una red de transporte en la zona de Zurita, con la instalación de una nueva subestación, puesto que, gracias a ello, se podrán priorizar posteriormente nuevos proyectos de generación en esta zona de Puerto del Rosario».
Entre estos proyectos se prevé acelerar el desmantelamiento de la central eléctrica ubicada en el barrio del Charco.
- La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
- Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
- La Lotería Nacional toca en Canarias
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
- El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria