El Gobierno de Canarias reclama desmantelar la central de El Charco

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, presentó alegaciones a la propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030, que desde ayer está sometida a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En dichas alegaciones a cargo de la Dirección General de Energía «pedimos que en la planificación a 2030 se contemple una red de transporte en la zona de Zurita, con la instalación de una nueva subestación, puesto que, gracias a ello, se podrán priorizar posteriormente nuevos proyectos de generación en esta zona de Puerto del Rosario».

Entre estos proyectos se prevé acelerar el desmantelamiento de la central eléctrica ubicada en el barrio del Charco.